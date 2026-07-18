Ο προπονητής της Μπριζ επιβεβαίωσε την μεταγραφή του Τζόλη στην Άρσεναλ!

Ο προπονητής της Κλαμπ Μπριζ, Ιβάν Λέκο με δήλωσή του επιβεβαίωσε την συμφωνία της ομάδας του για την πώληση του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ.

Ο Έλληνας εξτρέμ ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και πλέον το deal των Άγγλων με την Μπριζ επιβεβαιώνεται από επίσημα χείλια.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν, αλλά και λυπημένος για τον εαυτό μου επειδή χάνουμε έναν πραγματικά κορυφαίο παίκτη. Είμαι πεπεισμένος ότι αν πάρει λεπτά συμμετοχής θα δείξει και στην Premier League ότι αξίζει να παίξει εκεί.

Είναι ένα καλό μάθημα για όλους τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Στο ποδόσφαιρο, πρέπει να δουλεύεις σκληρά. Σταμάτα να μιλάς και δούλεψε. Προσπάθησε να βελτιώνεσαι κάθε μέρα, ακριβώς όπως έκανε ο Χρήστος εδώ καθημερινά.

Είναι ένα φανταστικό παράδειγμα για πολλούς. Συχνά ήταν ο πρώτος που έρχονταν στο προπονητικό κέντρο και ο τελευταίος που έφευγε. Κάθε προπόνηση ήταν για εκείνον σαν ένας αγώνας.

Δίνει τα πάντα για να κάνει κάτι στην καριέρα του και τώρα ανταμείβεται, καθώς υπέγραψε σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη», ανέφερε στην δήλωσή του ο Ιβάν Λέκο.