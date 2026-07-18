Η Καλαμάτα παρουσίασε τα διαρκείας της: «Γράφουμε ιστορία μαζί με τη Μαύρη Θύελλα»

Η Καλαμάτα μετά από 26 χρόνια επιστρέφει στην Super League, με την διοίκηση της «Μαύρης Θύελλας» να ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Γράφουμε ιστορία μαζί με τη Μαύρη Θύελλα: Tα εισιτήρια διαρκείας!



Καλαμάτα, 1967. Μια πόλη γεννά ένα όνειρο. Τη Μαύρη Θύελλα.

Έξι δεκαετίες μετά, το όνειρο παραμένει ζωντανό. Δυνάμωσε μέσα στις δυσκολίες, άντεξε στον χρόνο και κράτησε ενωμένες γενιές φιλάθλων που δεν έπαψαν ποτέ να πιστεύουν.



Σήμερα, ύστερα από 26 χρόνια αναμονής, η Καλαμάτα επιστρέφει στη Stoiximan Super League. Εκεί όπου πραγματικά ανήκει.

Μπροστά μας ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο που θα γραφτεί από όλους μας, μέσα και έξω από το γήπεδο. Με τη φωνή μας, την παρουσία μας και την αφοσίωσή μας.



Η ιστορία συνεχίζεται και η θέση σου είναι δίπλα στη Μαύρη Θύελλα!



Γίνε μέρος αυτής της ιστορίας εξασφαλίζοντας τη θέση σου για τη σεζόν της επιστροφής.



Εισιτήρια Διαρκείας 2026-2027



Κατηγορίες Εισιτηρίων

ΘΥΡΑ 2 -VVIP | Executive: 1000 ευρώ



ΘΥΡΑ 2 –VIP1 & VIP2 | Premium: 750 ευρώ



ΘΥΡΑ 1 & ΘΥΡΑ 3 | Standard: 350 ευρώ



ΘΥΡΑ 4 | Standard: 250 ευρώ



ΘΥΡΑ 5 | Fans: 150 ευρώ



Παιδικό |Φοιτητικό | Ανέργων: 50% Έκπτωση για όλες τις θύρες εκτός VVIP & ΘΥΡΑ 5 (Περιορισμένος αριθμός θέσεων)



ΑΜΕΑ 1 (αναπηρία από 67% έως 80%): 50% Έκπτωση για όλες τις θύρες εκτός VVIP & ΘΥΡΑ 5 (Περιορισμένος αριθμός θέσεων)



ΑΜΕΑ 2 (αναπηρία από 80% και πάνω): 100% Έκπτωση για όλες τις θύρες εκτός VVIP & ΘΥΡΑ 5 (Περιορισμένος αριθμός θέσεων)



Επιπλέον Πληροφορίες



• Μπορείτε να πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο (http://bit.ly/4wLSN9B ) για να αγοράσετε διαδικτυακά το εισιτήριο διαρκείας για τους αγώνες της Μαύρης Θύελλας. Υπενθυμίζεται η υποχρεωτική χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet για την είσοδο στο γήπεδο.

• Υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής των εισιτηρίων διαρκείας με τρεις άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

• Για την αγορά όλων των εισιτηρίων διαρκείας απαιτείται η κάρτα φίλου ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

• Για τις κατηγορίες των εκπτώσεων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών με mail στο [email protected].

• Με την επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας στο KALAMATA FC Store λαμβάνετε έκπτωση 15% σε κάθε αγορά.



Κατ' εξαίρεση, για την εξυπηρέτηση όσων δεν είναι εξοικειωμένοι με ηλεκτρονικές συναλλαγές, θα είναι ανοικτα? τα γραφεία της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 έως 15.00.



Τα εισιτήρια διαρκείας ισχύουν για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας στη Stoiximan Super League και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας για τη σεζόν 2026/27, όπως φυσικά έχουν ισχύ και σε οποιοδήποτε γήπεδο φιλοξενηθεί η Μαύρη Θύελλα στο ξεκίνημα της σεζόν».