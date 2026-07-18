Το δύσκολο «αντίο» του Ντεσάν μετά από 14 χρόνια στον πάγκο της Γαλλίας

Ο Ντιντιέ Ντεσάν θα καθίσει για τελευταία φορά στον πάγκο της Γαλλίας, στον μικρό τελικό του Mundial κόντρα στην Αγγλία, με τον Γάλλο προπονητή να εκφράζει τα συναισθήματά του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί. Μου πήρε 25 χρόνια από τη ζωή μου και είναι κάτι που σε σημαδεύει. Μένουν ανεξίτηλες αναμνήσεις. Όμως, το σημαντικό βρίσκεται πάντα μπροστά μας.

Η απογοήτευσή μας είναι ανάλογη των φιλοδοξιών μας. Είναι λογικό να υπάρχουν πολλοί απογοητευμένοι. Όμως, όταν φοράς αυτή τη φανέλα, ανεξάρτητα από τον αγώνα της εθνικής Γαλλίας, το καθήκον όλων μας είναι να δώσουμε τα πάντα το Σάββατο, γιατί είναι ο τελευταίος της διοργάνωσης.

Είναι ένας κανονικός αγώνας. Με βάση τους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου και κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις, ναι, θα κάνω αλλαγές. Κάποιοι δεν μπορούν να αγωνιστούν και υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που κατανοώ και οι οποίοι θα επηρεάσουν τις επιλογές μου. Η αυλαία πέφτει αύριο».