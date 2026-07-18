Μερίνο: «Ο τελικός με την Αργεντινή είναι μια τεράστια πρόκληση για όλους»

Ο Μίκελ Μερίνο, μίλησε για την μεγάλη αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αργεντινή στον τελικό του Mundial, τονίζοντας ότι είναι μια τεράστια πρόκληση για κάθε ποδοσφαιριστή.

Aναλυτικά όσα δήλωσε ο Ισπανός χαφ:

«Είναι μια τεράστια πρόκληση, ένα απίστευτο κίνητρο για εμένα και για ολόκληρη την ομάδα. Το να αντιμετωπίζεις μια εθνική ομάδα όπως η Αργεντινή, που έχει ήδη κατακτήσει αυτό το τρόπαιο, κάνει το παιχνίδι ακόμη πιο σημαντικό. Είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να ζήσω αυτή τη στιγμή.

Έχω απίστευτη αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου και στις δυνατότητές μου. Κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Όμως, ειλικρινά, δεν έχει σημασία ποιος θα είναι ο ήρωας. Το σημαντικό είναι να κερδίσει η ομάδα στο τέλος. Όταν κατακτάς έναν τίτλο, ανήκει σε όλους, όχι μόνο στους έντεκα που ξεκινούν το παιχνίδι.

Όσο πιο γρήγορα κυκλοφορεί η μπάλα μεταξύ μας, τόσο λιγότερο χρόνο θα έχει ο αντίπαλος για να κάνει φάουλ. Το να μπορούμε σήμερα να εκπροσωπούμε τη χώρα μας και να είμαστε εμείς αυτοί οι παίκτες για τις νέες γενιές, για τα παιδιά που μας παρακολουθούν, είναι κάτι μαγικό»