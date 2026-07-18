Επίθεση της Μπεσίκτας στον Σαμπουντσούογλου για το δημοσίευμα με Σαλάχ

Με ανακοίνωσή της η Μπεσίκτας επιτέθηκε στον Τούρκο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, με αφορμή δημοσίευμα για τον Μο Σαλάχ.

Νωρίτερα ο Σαμπουντσούογλου σε ανάρτησή του στα social media, ανέφερε ότι ο Μο Σαλάχ ζήτησε τραπεζικές εγγυήσεις από την Μπεσίκτας, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του τουρκικού συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπεσίκτας:

«Οι αναρτήσεις του δημοσιογράφου Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου στα ψηφιακά μέσα σχετικά με τις μεταγραφικές διαδικασίες του συλλόγου μας και τους όρους των μεταγραφών που αναφέρονται είναι απολύτως προϊόν της φαντασίας.

Ο εν λόγω κύριος παραπλανά δημοσίως την κοινή γνώμη, δημοσιεύοντας εδώ και καιρό ειδήσεις που επινοεί από το γραφείο του σχετικά με τις μεταγραφικές διαδικασίες του συλλόγου μας, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Όπως έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν, οι πιο ακριβείς και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις μεταγραφικές διαδικασίες του συλλόγου μας κοινοποιούνται στους οπαδούς μας και στο κοινό μέσω των δικών μας καναλιών επικοινωνίας.

Παρακαλούμε για άλλη μια φορά, με έμφαση, το κοινό και κυρίως τους οπαδούς μας να μην δίνουν σημασία σε καμία πληροφορία ή είδηση που δεν έχει δημοσιευτεί στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας μας».