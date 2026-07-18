Ρεσιτάλ Τραμπ στην δεξίωση της FIFA: Κριτική σε Τούχελ για τον... αμυντικό Κέιν και αποθέωση σε Μέσι (vids)

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε το δικό του show στην δεξίωση που διοργάνωσε η FIFA, λίγες ημέρες πριν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά άσκησε κριτική στον Τόμας Τούχελ, εκφράζοντας την απορία του με την επιλογή του Γερμανού προπονητή να βάλει τον Χάρι Κέιν να... αμυνθεί στον ημιτελικό με την Αργεντινή.

«Έχετε έναν εξαιρετικό παίκτη στην Αγγλία, έχω παίξει γκολφ μαζί του, ο Χάρι που είναι φανταστικός, νομίζω ότι έκαναν λάθος που τον έκαναν αμυντικό, αλλά τι ξέρω από ποδόσφαιρο.

Πήραν το προβάδισμα και έβαλαν τον καλύτερο παίκτη τους στην άμυνα, τι ξέρω εγώ από προπονητική, αλλά αυτό ήταν λίγο ασυνήθιστο, αλλά ο Χάρι είναι εκπληκτικός τύπος», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

🚨😬Donald Trump calls out Tuchel’s tactics to make Kane a ‘defensive player’ calling it ‘unusual’ [@clashreport] pic.twitter.com/WTjfsPxTXg — CFCDaily (@CFCDaily) July 17, 2026

Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι, εκφράζοντας τον εντυπωσιασμό του για τις κινήσεις του Αργεντινού σούπερ σταρ στον αγωνιστικό χώρο.

Ξέρω για τα σπορ και ξέρω λίγα πράγματα για το ποδόσφαιρο, αλλά είδα τον Μέσι και ήταν καλά μαρκαρισμένος και ξαφνικά στέκεται στα δεξιά. Καταλαβαίνετε για τι μιλάω; Μόλις το πρόσεξα.

Κανείς δεν μίλησε γι’ αυτό. Μόλις το πρόσεξα, ο αντίπαλος τον έχασε από τα μάτια του», ανέφερε για τον Αργεντινό σούπερ σταρ ο πρόεδρος των ΗΠΑ.