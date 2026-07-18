Ρεσιτάλ Τραμπ στην δεξίωση της FIFA: Κριτική σε Τούχελ για τον... αμυντικό Κέιν και αποθέωση σε Μέσι (vids)

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά άσκησε κριτική στον Τόμας Τούχελ, εκφράζοντας την απορία του με την επιλογή του Γερμανού προπονητή να βάλει τον Χάρι Κέιν να... αμυνθεί στον ημιτελικό με την Αργεντινή.
«Έχετε έναν εξαιρετικό παίκτη στην Αγγλία, έχω παίξει γκολφ μαζί του, ο Χάρι που είναι φανταστικός, νομίζω ότι έκαναν λάθος που τον έκαναν αμυντικό, αλλά τι ξέρω από ποδόσφαιρο.
Πήραν το προβάδισμα και έβαλαν τον καλύτερο παίκτη τους στην άμυνα, τι ξέρω εγώ από προπονητική, αλλά αυτό ήταν λίγο ασυνήθιστο, αλλά ο Χάρι είναι εκπληκτικός τύπος», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι, εκφράζοντας τον εντυπωσιασμό του για τις κινήσεις του Αργεντινού σούπερ σταρ στον αγωνιστικό χώρο.
Ξέρω για τα σπορ και ξέρω λίγα πράγματα για το ποδόσφαιρο, αλλά είδα τον Μέσι και ήταν καλά μαρκαρισμένος και ξαφνικά στέκεται στα δεξιά. Καταλαβαίνετε για τι μιλάω; Μόλις το πρόσεξα.
Κανείς δεν μίλησε γι’ αυτό. Μόλις το πρόσεξα, ο αντίπαλος τον έχασε από τα μάτια του», ανέφερε για τον Αργεντινό σούπερ σταρ ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Trump: I know about sports and I know about a little bit about soccer, but I watched Messi and he was well guarded… And all of a sudden he's standing on the right. Do you understand what I'm talking about? I just noticed it. Nobody talked about it. I just noticed it pic.twitter.com/ZtYQrSwXpx— Acyn (@Acyn) July 17, 2026