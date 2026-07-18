Σκέφτεται την παραμονή στις ΗΠΑ ο Ποτσετίνο μέχρι το Mundial 2030

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο να συνεχίσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με ορίζοντα το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Ο Αργεντινός τεχνικός βρίσκεται σε συζητήσεις με την αμερικανική ομοσπονδία για την ανανέωση της συνεργασίας τους, μετά την παρουσία των ΗΠΑ στους «16» του φετινού Μουντιάλ.

Το υπάρχον συμβόλαιό του ολοκληρώνεται την Κυριακή, με τη διεξαγωγή του τελικού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή στο MetLife Stadium του Ιστ Ράδερφορντ στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Ποτσετίνο, μιλώντας μέσω Zoom στην ισπανική εκπομπή Cadena Cope, αποκάλυψε πως εξετάζει την πρόταση παραμονής και πως η τελική απόφαση αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Είμαστε σε αυτό το σημείο. Παρακολουθούμε, αναλύουμε. Έχω δεχθεί πρόταση για να συνεχίσουμε μαζί και θα δούμε. Τις επόμενες εβδομάδες θα πάρουμε μια απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.