«Πλησιάζει στη Χαλ ο Τζολάκης»

Εντείνει τις προσπάθειές της να πάρει τον Κωνσταντίνο Τζολάκη η Χαλ, σύμφωνα με αγγλικό ρεπορτάζ.

Προς Premier League οδεύει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, καθώς η Χαλ είναι κοντά στην απόκτησή του, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι ρεπόρτερ της ομάδας Μπάρι Κούπερ και Κερτ Γιόχανσον.

«Η Χαλ Σίτι πλησιάζει στην απόκτηση του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνου Τζολάκη, σε μια τεράστια επιτυχία για τους νεοφώτιστους Τάιγκερς. Είναι κατανοητό ότι η Σίτι βρίσκεται στα πρόθυρα να προχωρήσει σε μια σημαντική συμφωνία για τον έμπειρο 23χρονο, μετά από μια σημαντική εξέλιξη στις άμεσες συνομιλίες μεταξύ του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Ευάγγελου Μαρινάκη, και του Ατζούν Ιλιτζάλι», αναφέρει αρχικά το δημοσίευμα.

«Η Σίτι φαίνεται έτοιμη να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό από τους αντιπάλους της Premier League για τον Τζολάκη, ο οποίος πιστεύεται ότι προτιμά μια μεταγραφή στο MKM Stadium, και θα υπογράψει ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο στο ανατολικό Γιορκσάιρ. Πηγές έχουν αναφέρει ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε ο Τζολάκης να ενσωματωθεί με την ομάδα της Σίτι που θα βρίσκεται στη Σλοβενία την επόμενη εβδομάδα για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας», προσθέτει.

Κλείνοντας, στο δημοσίευμα τονίζεται πως το συμβόλαιο του Τζολάκη λήγει το επόμενο καλοκαίρι «... αλλά οι συνομιλίες για ένα νέο συμβόλαιο δεν έχουν προχωρήσει και τώρα αναμένεται να ακολουθήσει μια μεταγραφή στο ανατολικό Γιορκσάιρ».

