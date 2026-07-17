Ο πατέρας του Γιαμάλ δεν θα βρεθεί στο γήπεδο για τον τελικό λόγω προβλήματος υγείας

Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ δεν κατάφερε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσει διά ζώσης τον τελικό του Μουντιάλ εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας.

Ο σταρ της Ισπανίας ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη στιγμή της μέχρι τώρα καριέρας του, αντιμετωπίζοντας την Αργεντινή στον τελικό της Κυριακής. Ωστόσο, ο πατέρας του, Μουνίρ Νασραουΐ, αποκάλυψε πως η επιληψία από την οποία πάσχει δεν του επιτρέπει να πραγματοποιήσει ένα τόσο απαιτητικό ταξίδι.

«Είναι πολύ δύσκολο για μένα. Πάσχω από επιληψία και χρειάζεται να λαμβάνω αρκετά φάρμακα καθημερινά. Πρέπει να σκεφτώ τον εαυτό μου, τον γιο μου και όσους θα βρίσκονται γύρω μου. Μια πιθανή κρίση θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πρόβλημα που είναι καλύτερο να αποφευχθεί. Για αυτό προτιμώ να παρακολουθήσω τον τελικό από το σπίτι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά την απουσία του πατέρα του, ο Γιαμάλ έχει στο πλευρό του τη μητέρα του και τον μικρό αδερφό του, οι οποίοι βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να τον στηρίξουν στην κορυφαία αναμέτρηση του Μουντιάλ.

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