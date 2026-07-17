Γαλλία: Πολύ πιθανή η επιστροφή του Ουεμπανιάμα στο «παράθυρο» του Αυγούστου

Πολύ πιθανή είναι η επιστροφή του Βίκτορ Ουεμπανιάμα στην εθνική Γαλλίας για το «παράθυρο» του Αυγούστου στη β’ φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αν και αρχικά υπήρχαν αμφιβολίες αναφορικά με τη διαθεσιμότητά του λόγω της πορείας των Σαν Αντόνιο Σπερς μέχρι τους τελικούς του NBA, τα νέα δεδομένα δείχνουν πως θα δώσει το «παρών» στην εθνική ομάδα για τα παιχνίδια του Αυγούστου.

Ο 22χρονος σταρ των Σπερς έχει ήδη ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις στην πατρίδα του, υπό την καθοδήγηση του Γκιγιόμ Αλκιέ, όπως αναφέρει η «L’ Equipe» και ο ομοσπονδιακός προπονητής, Φρεντερίκ Φοτού, τον υπολογίζει για τις αναμετρήσεις απέναντι στη Σλοβενία και τη Σουηδία.

Συγκεκριμένα, οι Γάλλοι, που έχουν ρεκόρ 5-1, θα υποδεχθούν τους Σλοβένους στο Παρίσι στις 27 Αυγούστου κι εν συνεχεία, στις 31 Αυγούστου, θα παίξουν με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, με το ρόστερ τους να διαθέτει σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα από το ΝΒΑ και την Ευρώπη.