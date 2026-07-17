Οι πρώτες δηλώσεις του Βαλαντσιούνας: «Θέλω να νιώσω την ενέργεια της Ζαλγκίρις»

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια στο ΝΒΑ για λογαριασμό της Ζαλγκίρις και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις.

Ο Λιθουανός ψηλός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στους λόγους που επέλεξε τη Ζαλγκίρις, δηλώνοντας πως καθοριστικό ρόλο έπαιξε η πατρίδα και η καυτή ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί της.

Για τα συναισθήματά του μετά τη μεταγραφή του στη Ζαλγκίρις: «Νομίζω πως είναι μια μεγάλη γιορτή να ξεκινάς κάτι καινούργιο. Αυτή η σκέψη έγινε πραγματικότητα τη στιγμή που βάλαμε τις υπογραφές μας. Υπογράψαμε, όλα είναι ξεκάθαρα πλέον. Μας ενώνει ένας κοινός στόχος και προχωράμε μαζί. Ολοκληρώσαμε τα τυπικά, όμως τώρα μας περιμένει μια δύσκολη χρονιά γεμάτη δουλειά και, αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι σημαντικό, θα πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε».



Για αυτά που θέλει να ζήσει στη Ζαλγκίρις και τη διαφορά των φιλάθλων ανάμεσα στο ΝΒΑ και την Ευρώπη: «Ακούγονται πολλά για το πόσο διαφορετική είναι η ατμόσφαιρα και η υποστήριξη των φιλάθλων στην Ευρώπη σε σχέση με το NBA. Πιστεύω ότι το μπάσκετ είναι το ίδιο παντού, όμως πραγματικά θέλω να νιώσω αυτή την ενέργεια, αυτή την ψυχή που μεταδίδεται σε ολόκληρο το γήπεδο. Πιθανότατα θα τη ζήσω στο έπακρο στον πρώτο αγώνα της EuroLeague».

Για τη διαδικασία της μεταγραφής του και τους λόγους που επέλεξε τη Ζαλγκίρις: «Η διαδικασία ήταν αρκετά μεγάλη και έγιναν πολλές συζητήσεις. Όμως η Λιθουανία, η Ζαλγκίρις και το ίδιο το λιθουανικό μπάσκετ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Επίσης, οι φίλαθλοι και όσα έχει δημιουργήσει ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια με εντυπωσίασαν πραγματικά. Ήθελα να γίνω μέρος όλου αυτού και, όπως καταλαβαίνω, από σήμερα κιόλας είμαι».

Για τον Τόμας Μασιούλις: «Είναι πραγματικά ένας έξυπνος προπονητής, που ψάχνει συνεχώς τον καλύτερο τρόπο να διαμορφώσει τη δομή του παιχνιδιού ώστε να αξιοποιεί στο έπακρο τα δυνατά σημεία των παικτών του και να καλύπτει τις αδυναμίες τους. Στόχος του είναι το συνολικό αποτέλεσμα της ομάδας, ώστε να μην υπάρχουν αδυναμίες και όλα να λειτουργούν σαν καλοκουρδισμένο ρολόι.



Ξέρουμε ότι προέρχεται από σπουδαίες σχολές προπονητικής, όπου απέκτησε εμπειρίες δίπλα σε εξαιρετικούς προπονητές. Την περασμένη σεζόν έκανε εξαιρετική δουλειά. Θα είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο, όμως όλοι ερχόμαστε εδώ γεμάτοι δύναμη και διάθεση να αποδείξουμε πράγματα. Θα πιάσουμε αμέσως δουλειά και πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε ακόμη πιο ψηλά».