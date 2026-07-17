Παναιτωλικός: Καλή εικόνα παρά την ήττα από την Ομόνοια (vid)

Ο Παναιτωλικός ηττήθηκε 2-1 στο φιλικό με την Ομόνοια στη Λευκωσία.

Θετικές εντυπώσεις άφησε ο Παναιτωλικός στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας του, παρά την ήττα με 2-1 από την Ομόνοια στη Λευκωσία.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο και προηγήθηκε στο 19’ μετά από ωραία προσπάθεια και σέντρα του Οπόκου και κεφαλιά του Άλεξιτς που πέτυχε το γκολ. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν αμυντική αδράνεια και ισοφάρισαν στο 54’ με τον Κακουλή, ο οποίος με διαγώνιο σουτ στο 59’ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Αγωνίστηκαν οι: Κουτσερένκο (46’ Ξενόπουλος), Σατσιάς (81’ Ράδος), Κόγιτς (46’ Γκράναθ), Στάγιτς (46’ Όλσεν), Μανρίκε (71’ Προδρομίτης), Νικολάου (87’ Γερνάς), Λομπάτο (71’ Αλμπάνης), Μπρέγκου (46’ Αποστολόπουλος), Οπόκου (46’ Μαυρίας), Σμυρλής (46’ Μπάσι), Άλεξιτς (81’ Γκοτζάι).