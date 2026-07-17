Ατρόμητος: Κινείται για τον Κρίστοφερ Νούνιες

Τον άλλοτε χαφ της Λαμίας Κρίστοφερ Νούνιες θέλει να αποκτήσει ο Ατρόμητος.

Μια μεταγραφή στη μεσαία γραμμή θέλει να κάνει ο Ατρόμητος καις στα υπόψη βρίσκεται ο άλλοτε χαφ της Λαμίας, Κρίστοφερ Νούνιες. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένεθ από τη Κόστα Ρίκα, οι Περιστεριώτες ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 28χρονου χαφ με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο.

Ο Νούνιες ήταν από τους παίκτες που είχαν αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στα 3,5 χρόνια που έπαιξε στη Λαμία, καταγράφοντας 116 παιχνίδια με πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Από τον Ιανουάριο του 2025 επέστρεψε στην Κόστα Ρίκα και την Καρταχίνες, ομάδα από όπου ξεκίνησε και την ποδοσφαιρική του καριέρα. Έχει συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο, αλλά ο Νούνιες εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί και πάλι στην Ελλάδα.

