Στο Μαϊάμι η Γαλλία για τον αγώνα με την Αγγλία

Η αποστολή της εθνικής Γαλλίας έφθασε στο Μαϊάμι, προερχόμενη από την προπονητική της βάση στην Βοστώνη, μία ημέρα πριν από τον αγώνα με την Αγγλία (19/7, 00:00) για την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Μετά τον αποκλεισμό στον ημιτελικό από την Ισπανία (2-0) στο Ντάλας και μια τελευταία προπόνηση το πρωί της επομένης, η γαλλική αποστολή εγκατέλειψε οριστικά την βάση της στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, όπου διέμενε στο ξενοδοχείο Four Seasons από τις 10 Ιουνίου.

Αρκετοί οπαδοί περίμεναν τους Γάλλους διεθνείς έξω από το ξενοδοχείο τους και το προσωπικό σχημάτισε τιμητική φρουρά με γαλλικές σημαίες. Οι παίκτες επιβιβάσθηκαν στο λεωφορείο για να πάνε στο αεροδρόμιο και μόνο ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο οποίος θα καθήσει για τελευταία φορά στον πάγκο των «πετεινών», σταμάτησε για να υπογράψει αυτόγραφα. Στη Φλόριντα, η γαλλική αποστολή, διαμένει στο ξενοδοχείο Dalmar στο Φορτ Λόντερντεϊλ, περίπου 50 χιλιόμετρα από το Μαϊάμι.

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