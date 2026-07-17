Το βίντεο ντοκουμέντο μέσα από τη Marfin την ώρα της επίθεσης και οι φωτογραφίες της ΕΛΑΣ

Νέα ντοκουμέντα από τη φονική επίθεση στη Marfin το 2010 βλέπουν το φως, καθώς για πρώτη φορά δημοσιεύεται βίντεο μέσα από την τράπεζα, ενώ αποκαλύπτονται φωτογραφίες της δικογραφίας που οδήγησαν στη προφυλάκιση των κατηγορούμενων.

Το βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τα πρώτα λεπτά της δολοφονικής επίθεσης το μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010, και συγκεκριμένα στις 14:08. Στα καρέ διακρίνεται ένας υπάλληλος της τράπεζας, ο οποίος παίρνει κάτι πίσω από το γκισέ και απομακρύνεται γρήγορα προς άλλο δωμάτιο. Η τζαμαρία του κτιρίου έχει μόλις παραβιαστεί, ενώ μια λάμψη μαρτυρά τη ρίψη βόμβας μολότοφ στο εσωτερικό του υποκαταστήματος.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ολόκληρο το ισόγειο καλύπτεται από πυκνό μαύρο καπνό, προκαλώντας τον ασφυκτικό θάνατο των τριών εργαζομένων, εκ των οποίων η μία ήταν έγκυος γυναίκα.

Οι φωτογραφίες που σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έφεραν την ταυτοποίηση

Την ίδια στιγμή, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN και η Μίνα Καραμήτρου, αποκάλυψαν φωτογραφίες που σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οδήγησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων για τη δολοφονική επίθεση στη Marfin.

Πρόκειται για την περίφημη ταυτοποίηση του σακιδίου που είχε ύποπτος όταν έγινε η επίθεση. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το ίδιο είχε ο κατηγορούμενος είχε και πριν την επίθεση στη Marfin, όταν βρισκόταν σε διακοπές.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, το ίδιο άτομο έχει το σακίδιο, το οποίο είχε ένα ιδιαίτερο κόκκινο σημάδι που χαρακτηρίζεται επίκτητο. Δηλαδή, σύμφωνα πάντα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για ένα κόκκινο έμβλημα που είχε σχεδιάσει ο κάτοχος του σακιδίου.

Νομικά μέτρα για τη δημοσιοποίηση στοιχείων της 46χρονης προαναγγέλλει ο δικηγόρος της

Αντιμέτωποι απέναντι στον νόμο θα έρθουν όσοι δημοσίευσαν υλικό για τη 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της Marfin, «που έχουν περιεχόμενο παραβίασης προσωπικότητας, προσωπικών δεδομένων, τεκμηρίου αθωότητας και κάθε είδους προσβλητικό, εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο» σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δικηγόρος της, Κώστας Παπαδάκης.

Ο κ. Παπαδάκης τονίζει ότι του ζητήθηκε από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα της 46χρονης, κατοίκου Λονδίνου, να συμμετάσχει στην ομάδα που θα αναλάβει την υπεράσπιση της.

«Σε πληθώρα δημοσιευμάτων και αναρτήσεων γίνεται αναφορά και ευρεία αναπαραγωγή ονομάτων και δημοσιοποίηση φωτογραφιών που αφορούν την κατηγορουμένη και πρόσωπα του περιβάλλοντος της», σημειώνει ο δικηγόρος, υπογραμμίζοντας πως «η πρακτική αυτή είναι παράνομη, δεδομένου ότι παρά την ευρεία δημοσιότητα και τον αναμφισβήτητη σοβαρότητα της υπόθεσης δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε εισαγγελική διάταξη, η οποία να επιτρέπει τη δημοσιοποίηση στοιχείων των κατηγορουμένων. Συνεπώς με την πρακτική αυτή παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα και το τεκμήριο αθωότητας της κατηγορουμένης, αλλά και τα προσωπικά δεδομένα όσων άλλων εμφανίζονται πληροφορίες συνδετικές με αυτήν». Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της Marfin είναι μητέρα ενός παιδιού τεσσάρων ετών.

Παράλληλα, προαναγγέλλει πως μία από τις πρώτες προτεραιότητές του «θα είναι η αντιμετώπιση των πρακτικών αυτών με όλα τα νόμιμα μέσα για την προστασία της προσωπικότητάς της και φυσικά για την αποκατάσταση της αλήθειας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του δικηγόρου

«Από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα της κατοίκου Λονδίνου κατηγορουμένης για την υπόθεση της Μarfin μου ζητήθηκε η συμμετοχή στην ομάδα συνηγόρων που θα αναλάβουν την υπεράσπισή της. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και αναμένεται να υλοποιηθεί κατά την άφιξή της, οπότε και θα υπάρξει η σχετική συμφωνία και η εξουσιοδότηση.

Όπως είναι γνωστό, η κατηγορούμενη δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώα, προσφέρθηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα και δήλωσε στο αρμόδιο αγγλικό δικαστήριο τη συναίνεσή της. Συνεπώς, η όποια καθυστέρηση άφιξής της στη χώρα δεν οφείλεται σε δική της ευθύνη. Κατά συνέπεια, μέχρι τότε ούτε νομιμοποιούμαι να ενεργώ για λογαριασμό της, ούτε και έχω πρόσβαση στη δικογραφία για να γνωρίζω την υπόθεση.

Από όσα όμως έρχονται σε γνώση μου από Μ.Μ.Ε. και Μ.Κ.Δ. και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω τα εξής:

Σε πληθώρα δημοσιευμάτων και αναρτήσεων γίνεται αναφορά και ευρεία αναπαραγωγή ονομάτων και δημοσιοποίηση φωτογραφιών που αφορούν την κατηγορουμένη και πρόσωπα του περιβάλλοντος της. Η πρακτική αυτή είναι παράνομη, δεδομένου ότι παρά την ευρεία δημοσιότητα και τον αναμφισβήτητη σοβαρότητα της υπόθεσης δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε εισαγγελική διάταξη, η οποία να επιτρέπει τη δημοσιοποίηση στοιχείων των κατηγορουμένων. Συνεπώς με την πρακτική αυτή παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα και το τεκμήριο αθωότητας της κατηγορουμένης, αλλά και τα προσωπικά δεδομένα όσων άλλων εμφανίζονται πληροφορίες συνδετικές με αυτήν. Υπενθυμίζω ότι η κατηγορούμενη είναι μητέρα ανηλίκου παιδιού 4 ετών.

Δυστυχώς, όπως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, η πρακτική αυτή δεν έχει αποδοκιμασθεί από κανέναν αρμόδιο κυβερνητικό και θεσμικό παράγοντα η Ανεξάρτητη Αρχή, ούτε έχει γίνει γνωστό αν έχει απασχολήσει αυτεπαγγέλτως, όπως επιβάλλεται, τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Αντίθετα, υπουργοί και παράγοντες της κυβέρνησης, εκφράζουν ανενόχλητοι εκτιμήσεις και στοιχήματα για μια ποινική δικογραφία που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν, παραπληροφορούν και παρεμβαίνουν ανεπίτρεπτα στη λειτουργία της θεσμικά ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Και αυτές ενθαρρύνουν, αν όχι αποσκοπούν, σε τέτοιου είδους δημοσιεύματα και τοποθετήσεις.

Μία από τις πρώτες προτεραιότητές μου θα είναι η αντιμετώπιση των πρακτικών αυτών με όλα τα νόμιμα μέσα για την προστασία της προσωπικότητάς της και φυσικά για την αποκατάσταση της αλήθειας.

Η υπερασπιστική μου προοπτική προσβλέπει πάντα στη δημοσιότητα κάθε υπόθεσης που έχει δημόσιο ενδιαφέρον ως μέσου ανάδειξης και αντιμετώπισης των νομικών και επικοινωνιακών αυθαιρεσιών με σεβασμό στα θύματα της Marfin και τις οικογένειές τους, αλλά και με σεβασμό στην αλήθεια και στα δικαιώματα και στις ελευθερίες που πλήττονται άμεσα και έμμεσα με την επιχειρούμενη επικοινωνιακή εκστρατεία.

Οι παραβιάσεις των παραπάνω δεν θα γίνουν άλλο ανεκτές. Ήδη τα δημοσιεύματα και οι αναρτήσεις που έχουν περιεχόμενο παραβίασης προσωπικότητας, προσωπικών δεδομένων, τεκμηρίου αθωότητας και κάθε είδους προσβλητικό, εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο για την κατηγορουμένη και οικεία της πρόσωπα καταγράφονται και αξιολογούνται προκειμένου να ακολουθήσει η νομική τους αντιμετώπιση.

Και αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη συγκρότηση ομάδας δικηγόρων, που θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα για τον άμεσο τερματισμό των προσβολών και την θέση των υπαιτίων και όσων φορέων και προσώπων τους παρέχουν δημοσιότητα, στήριξη και αίσθηση ασυλίας προ των αστικών, ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών τους ευθυνών. Το γνωρίζουν ότι η ταυτοποίηση και δίωξή τους είναι δυσχερής και χρονοβόρα και για αυτό δρουν εκ του ασφαλούς. Αλλά όχι για πολύ.

Κατόπιν αυτού θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους σχετικούς φορείς να μην αναπαράγουν και να καταργήσουν άμεσα κάθε ανάρτηση και δημοσίευμα που περιέχει φωτογραφίες και αναφορά σε ονόματα και δεδομένα σχετικά με τα παραπάνω πρόσωπα και να είναι προσεκτικά στις πληροφορίες που αναπαράγουν για τη δικογραφία, τον έλεγχο των πηγών της αυθεντικότητας και της αξιοπιστίας τους. Η τροφή στον υπόκοσμο του διαδικτύου και στους κάθε είδους σκοπιμότητας συκοφάντες παρακαλώ να σταματήσει τώρα. Και είναι κάτι που θα συμβάλει στη νηφάλια προσέγγιση της υπόθεσης και θα εκτιμηθεί».

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