Η ατάκα-φωτιά του Ράιλι για τον Λεμπρόν και ο Γιάννης: «Θα ήθελα πολύ να έρθει στους Χιτ»

Οι Μαϊάμι Χιτ δείχνουν πως πιέζουν με κάθε τρόπο για τη μεγάλη επιστροφή του Λεμπρόν Τζέιμς.

Στη διάρκεια της χθεσινής παρουσίασης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο πρόεδρος και επικεφαλής των Χιτ φρόντισε να… ανάψει φωτιές με την ατάκα του, υπονοώντας σαφώς την προσπάθεια που γίνεται για την απόκτηση του ελεύθερου στην αγορά Λεμπρόν Τζέιμς.

«Προσγειώσαμε το αεροπλάνο», δήλωσε ο Ράιλι και πρόσθεσε με νόημα: «Τώρα υπάρχει ακόμα ένα που πρέπει να προσγειώσουμε». Όπως ήταν επόμενο η ατάκα του αυτή κέντρισε το ενδιαφέρον όλων. Και ανέφερε ακόμα επί του θέματος: «Δεν πρόκειται να κερδίσεις ποτέ κανέναν τίτλο αν δεν έχεις το ταλέντο και τη σωστή τεχνική καθοδήγηση. Εκείνος ξέρει τι θέλει. Ξέρει τι πρέπει να κάνει»

Φυσικά για την περίπτωση απόκτησης του Λεμπρόν από τους Χιτ ρωτήθηκε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκανε εμμέσως το δικό του κάλεσμα:

«Αν υπήρχε έστω και ένα σενάριο για να συμβεί αυτό, θα ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες, αν όχι ο κορυφαίος. Θα μπορούσα να μάθω τόσα πολλά δίπλα του. Προφανώς, φέρνει τεράστια εμπειρία πρωταθλητισμού σε μια ομάδα από την πρώτη κιόλας μέρα. Θεωρώ ότι παραμένει ένας από τους καλύτερους παίκτες στο πρωτάθλημα σήμερα, σίγουρα στο top 25, παρότι διανύει το 41ο έτος της ηλικίας του. Δεν δείχνει κανένα σημάδι κάμψης.

Όλα τα δεδομένα βρίσκονται στα χέρια του Λεμπρόν Τζέιμς και της οικογένειάς του, και εκείνος θα πάρει την καλύτερη απόφαση για τον εαυτό του. Η ιστορία έχει δείξει ότι πάντα έκανε τις σωστές επιλογές για την καριέρα του. Κι ελπίζω, αν θεωρεί ότι οι Μαϊάμι Χιτ είναι η σωστή επιλογή για εκείνον, θα ήθελα πολύ να έρθει εδώ».