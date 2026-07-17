Ολυμπιακός: Νέο τεστ με τη Φορτούνα Σιτάρντ

Το τρίτο φιλικό προετοιμασίας θα δώσει σήμερα ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας τη Φορτούνα Σιτάρντ.

Στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος επέστρεψε ξανά στην Ολλανδία και σήμερα θα δώσει το τρίτο του φιλικό παιχνίδι, με αντίπαλο τη Φορτούνα Σιτάρντ στις 19:30 (CosmoteSport 1).

Ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ δουλεύει στα… κόκκινα με τους παίκτες του, καθώς αύριο ακολουθεί νέο δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ. Αλλά στόχος του είναι να ετοιμαστεί άμεσα η ομάδα ενόψει των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στις αρχές του Αυγούστου και στα προκριματικά του Champions League.

Εκτός πλάνων για το φιλικό βρίσκονται οι Ελ Κααμπί, Ταρέμι, που δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα στην προετοιμασία, ο τραυματίας Κλέιτον και οι Ρέτσος και Μουζακίτης που έχουν ενοχλήσεις.

Η Φορτούνα Σιτάρντ αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία της Ολλανδίας, έχοντας ολοκλήρωσει την περσινή σεζόν στην 11η θέση. Βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της, έχοντας να δώσει μόνο ένα ακόμα φιλικό, πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της.