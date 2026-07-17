Πουλακίδας στο SDNA: «Θέλω να παίξω στην Εθνική το συντομότερο δυνατό» (vid)

Ο ομογενής γκαρντ των Μάβερικς μας εξήγησε πως έχει το θέμα με το ελληνικό διαβατήριο, αμέσως μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση που έκανε κόντρα στους Θαντερ! Αποστολή στις ΗΠΑ.

Ο Ολυμπιακός θέλει τον Τζον Πουλακίδα και χθες Μπαρτζώκας, Λεπενιώτης, Μπαφές και Μποζίκας τον είδαν να κάνει εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στους Θαντερ με 19 πόντους.

Ο ομογενής γκαρντ, όμως, έχει two way συμβόλαιο με τους Μάβερικς και στόχος του είναι να καθιερωθεί στο ΝΒΑ. Αν θα τα καταφέρει ή όχι θα το δούμε. Το πιο σίγουρο είναι ότι δεν έχει ελληνικό διαβατήριo. Έχει ξεκινήσει την διαδικασία, η οποία, όμως, δεν έχει τελειώσει.

Χθες μετά το ματς με τους Θάντερ πήγαμε στα αποδυτήρια των Μάβερικς με σκοπό να ξεκαθαρίσουμε και αυτό το θέμα. Και ιδού τι μας απάντησε ο Πουλακίδας, ο οποίος θέλει πολύ να παίξει στην Εθνική:

«Μιλάμε με την Ομοσπονδία, είμαστε σε επαφή με την πρεσβεία στο Σικάγο, οι γονείς μου διαχειρίζονται την κατάσταση και εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να περιμένω.

Προσπαθούμε να επισπεύσουμε την διαδικασία, η προσοχή μου είναι επικεντρωμένη εδώ, ο ατζέντης μου και η οικογένεια μου διαχειρίζονται τα πράγματα, αλλά σίγουρα θέλουμε να επιταχύνουμε την διαδικασία γιατί θέλω να παίξω στην Εθνική το συντομότερο δυνατό».