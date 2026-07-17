Αστέρας Aktor: Στην Τζουγκάρντεν ο Αλμύρας

Ο Χρήστος Αλμύρας συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στη Σουηδία και την Τζουγκάρντεν!

Έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του είναι ο Χρήστος Αλμύρας, ο οποίος μετά από μια εξαιρετική σεζόν με τον Αστέρα Aktor, θα πάρει μεταγραφή για την Τζουγκάρντεν.

Ο 21χρονος μέσος μετακόμισε το καλοκαίρι του 2025 στην Τρίπολη από τον Μακεδονικό και με την πρώτη ομάδα των Αρκάδων κατέγραψε 18 συμμετοχές, ένα γκολ και μια ασίστ. Οι Σουηδοί τον παρακολουθούσαν τον νεαρό άσο το τελευταίο διάστημα και έκαναν επίσημη κρούση.

Η Τζουγκάρντεν προσφέρει ένα ποσό κοντά στο ένα εκατ. ευρώ στον Αστέρα για τον Αλμύρα, ενώ με κάποια εφικτά μπόνους, το ποσό θα αυξηθεί.

