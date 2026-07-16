Άρης Betsson: Έληξε η προθεσμία του ΝΒΑ και ντύνεται στα κιτρινόμαυρα ο Ρόμπινσον-Ερλ

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ δεν βρήκε συμβόλαιο στο ΝΒΑ μέχρι τις 15 Ιουλίου και έτσι θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία με τον Άρη Betsson και θα ντυθεί στα κιτρινόμαυρα.

Ο Άρης Betsson είχε καταθέσει πρόταση στον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ για διετές συμβόλαιο, με τις ετήσιες απολαβές του Αμερικανού να φτάνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 26χρονος είχε μέχρι τις 15 Ιουλίου να βρει συμβόλαιο στο ΝΒΑ, κάτι που δεν έγινε. Έτσι, θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία του με τους Θεσσαλονικείς και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.

Έτσι, ο Άρης Betsson προσθέτει στο ρόστερ του έναν αρκετά έμπειρο και ποιοτικό παίκτη, ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά πράγματα στον Έλληνα τεχνικό.