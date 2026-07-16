Αντιμέτωπη με πιθανές κυρώσεις η Αργεντινή λόγω του πανό για τα Φώκλαντ (vid)

Αντιμέτωπη με πιθανές κυρώσεις είναι η Ομοσπονδία της Αργεντινής και αιτία αποτελεί το πανό που σήκωσαν οι παίκτες της αμέσως μετά τον θρίαμβο επί της Αγγλίας και την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ.

Οι ποδοσφαιριστές της «Αλμπισελέστε» πήραν από την εξέδρα των φιλάθλων και άπλωσαν στον αγωνιστικό χώρο ένα πανό που έγραφε «Las Malvinas son Argentinas» («Οι Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή») και αναφερόταν στα νησιά Φώκλαντ, που οι ίδιοι ονομάζουν Μαλβίνες.

Πρόκειται για πολιτικό μήνυμα την προβολή των οποίων η FIFA απαγορεύει ρητά και μάλιστα υπάρχει και δεδικασμενο καθώς το 2014, η Παγκόσμια Ομοσπονδία είχε επιβάλει πρόστιμο ύψους 20.000 λιρών στην αργεντίνικη όταν οι διεθνείς είχαν υψώσει πανό με το ίδιο μήνυμα πριν από φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Σλοβενία.

Τα Νησιά Φώκλαντ αποτελούν βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στον νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, η κυριαρχία του οποίου εξακολουθεί να αμφισβητείται από την Αργεντινή.

Η διαμάχη κορυφώθηκε το 1982, όταν οι δύο χώρες συγκρούστηκαν στρατιωτικά σε έναν πόλεμο διάρκειας 74 ημερών.

🇦🇷 | Argentina players after the game with banner stating: “Las Malvinas Son Argentinas” 👀😅#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yCMGvuXmlK — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) July 15, 2026

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