Η FIFA στηρίζει τους διαιτητές μετά τις αιχμές Ντεσάν

Η FIFA απάντησε στις δηλώσεις του Ντιντιέ Ντεσάν σχετικά με τη διαιτησία στον ημιτελικό του Mundial ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία, υποστηρίζοντας ότι οι διαιτητές της διοργάνωσης ανήκουν στην παγκόσμια ελίτ.

Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι διαιτητές που επιλέχθηκαν για το Μουντιάλ διαθέτουν το απαιτούμενο επίπεδο για να διευθύνουν ακόμη και τις πιο κρίσιμες αναμετρήσεις.

«Σε απάντηση στα σχόλια του Ντιντιέ Ντεσάν σχετικά με το αν ο διαιτητής του αγώνα είχε το επίπεδο για έναν ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, η απάντηση της FIFA είναι ξεκάθαρη: ναι, απολύτως. Οι διαιτητές μας είναι παγκόσμιας κλάσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιταλός.

Μετά την ήττα της Γαλλίας από την Ισπανία με 2-0, ο Ντεσάν είχε αφήσει αιχμές για το επίπεδο του διαιτητή της αναμέτρησης, του Σαλβαδοριανού Ιβάν Μπάρτον, κάνοντας λόγο για αρκετές φάσεις στις οποίες, όπως υποστήριξε, οι αποφάσεις λειτούργησαν εις βάρος της ομάδας του.

Παράλληλα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «τρικολόρ» αναγνώρισε ότι η βασική αιτία της ήττας ήταν η αγωνιστική εικόνα της Γαλλίας, η οποία δεν ήταν όσο επικίνδυνη θα μπορούσε επιθετικά, λόγω και ορισμένων τεχνικών λαθών.

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