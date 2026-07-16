Σκληρή κριτική Ρούνεϊ στον Τούχελ: «Μας στοίχισε τον ημιτελικό, δεν γίνεται να παραδίνεσαι έχοντας πανικό!»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από την Αργεντινή στα ημιτελικά του Mundial, άσκησε έντονη κριτική στον Τόμας Τούχελ για τις επιλογές του Γερμανού προπονητή των «Τριών Λιονταριών».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Νομίζω ότι οι αποφάσεις που πήρε ο Τούχελ, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό, μας στοίχισαν απόψε. Η Αγγλία ήταν σε κατάσταση πανικού. Δεν γίνεται να προηγείσαι με 1-0 και μετά να παραδίνεσαι. Πρέπει να συνεχίσεις να απειλείς. Η Αργεντινή ήταν αυτή που είχε την πίεση και εμείς μείναμε όλοι πίσω.

Ήξερα ότι αυτό θα γινόταν όταν είδα τις αλλαγές. Σκοράραμε και μετά βάλαμε αμυντικούς. Γιατί; Έπρεπε να είμαστε γενναίοι μετά το 1-0, όχι φοβικοί! Το μήνυμα με τις αλλαγές από τον πάγκο ήταν να προστατέψουμε το προβάδισμά μας και αυτό είναι επικίνδυνο απέναντι σε μια ομάδα όπως η Αργεντινή. Είναι κρίμα, γιατί θα αναρωτιόμαστε για χρόνια τι μπορούσε να είχε γίνει αν δεν κλεινόμασταν πίσω».