Σκληρή κριτική Ρούνεϊ στον Τούχελ: «Μας στοίχισε τον ημιτελικό, δεν γίνεται να παραδίνεσαι έχοντας πανικό!»

Αναλυτικά όσα είπε:
«Νομίζω ότι οι αποφάσεις που πήρε ο Τούχελ, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό, μας στοίχισαν απόψε. Η Αγγλία ήταν σε κατάσταση πανικού. Δεν γίνεται να προηγείσαι με 1-0 και μετά να παραδίνεσαι. Πρέπει να συνεχίσεις να απειλείς. Η Αργεντινή ήταν αυτή που είχε την πίεση και εμείς μείναμε όλοι πίσω.
Ήξερα ότι αυτό θα γινόταν όταν είδα τις αλλαγές. Σκοράραμε και μετά βάλαμε αμυντικούς. Γιατί; Έπρεπε να είμαστε γενναίοι μετά το 1-0, όχι φοβικοί! Το μήνυμα με τις αλλαγές από τον πάγκο ήταν να προστατέψουμε το προβάδισμά μας και αυτό είναι επικίνδυνο απέναντι σε μια ομάδα όπως η Αργεντινή. Είναι κρίμα, γιατί θα αναρωτιόμαστε για χρόνια τι μπορούσε να είχε γίνει αν δεν κλεινόμασταν πίσω».