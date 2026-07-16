Τούχελ: «Δεν μετανιώνω καμία επιλογή μου, κάναμε από τα καλύτερα παιχνίδια μας»

Ο Τόμας Τούχελ παρά την δριμεία κριτική που δέχεται στην Αγγλία, τόνισε ότι δεν μετάνιωσε για τις επιλογές του στον ημιτελικό με την Αγγλία, τονίζοντας ότι οι παίκτες του έκαναν από τα καλύτερα παιχνίδια τους!

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήμασταν τόσο κοντά, αλλά γίναμε πολύ παθητικοί αφού σκοράραμε. Ήμασταν κοντά, αλλά δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε το επίπεδο αφού σκοράραμε. Προς το παρόν, δεν μετανιώνω. Η ομάδα έδωσε τα πάντα και ήμασταν πολύ, πολύ κοντά στο γκολ.

Νομίζω ότι άξιζαμε το 1-0. Παίξαμε έναν από τους καλύτερους αγώνες μας, ίσως τον καλύτερο αγώνα υπό αυτές τις συνθήκες. Η ομάδα ήταν κορυφαία. Δεν μπορέσαμε να το πετύχουμε. Προς το παρόν, δεν μετανιώνω.

Νομίζω ότι είδαμε τη νοοτροπία σε όλο τον αγώνα και τον δυνατό όμιλο. Παίξαμε τους αγώνες όπως ήταν. Παίξαμε εναντίον δυνατών ομάδων στον όμιλο. Είχαμε πολλά χιλιόμετρα, πολλά ταξίδια.

Παίζαμε σε υψόμετρο, παίξαμε με δέκα παίκτες, παίξαμε στη ζέστη. Ξεπεράσαμε κάθε εμπόδιο. Απλά αποχωρούμε επειδή χάσαμε έναν πολύ κρίσιμο αγώνα».