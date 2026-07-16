Ολονύχτιο γλέντι στην Αργεντινή για την πρόκριση στον τελικό (vids)

Λίγα λεπτά μετά την λήξη του ημιτελικού ανάμεσα στην Αργεντινή με την Αγγλία, εκατομμύρια Αργεντινοί ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την πρόκριση στον τελικό.

Οι οπαδοί της «Αλμπισελέστε» έχουν στήσει ένα απέραντο γλέντι σε όλη την Αργεντινή γιορτάζοντας την παρουσία σε τελικό για δεύτερο συνεχόμενο Mundial, σε ένα πάρτι που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Φυσικά το μεγάλο σημείο συνάντηση των Αργεντινών είναι ο εμβληματικός «Οβελίσκος» στο Μπουένος Άιρες, με τους Λατίνους να γιορτάζουν με πάθος την πρόκριση του Λιονέλ Μέσι και της παρέας του στον τελικό.

Δείτε παρακάτω τα video:

🇦🇷 ARGENTINA: todos al Obelisco

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 INGLATERRA: go home pic.twitter.com/biZ81nIA9g — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 15, 2026

Miles y miles de argentinos camino al Obelisco en lo que va a ser una noche histórica atrás de esta Victoria ante Inglaterra. pic.twitter.com/eJGEf3JguY — Braian Villagra 🇦🇷 (@BraianlVillagra) July 15, 2026

🔴 #URGENTE | ARGENTINA FINALISTA



Miles de almas al Obelisco de Buenos Aires para las celebraciones históricas después del triunfo ante Inglaterra. pic.twitter.com/JPCAy74SSZ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 15, 2026