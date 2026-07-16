Κέιν: «Δεχτήκαμε κύμα επιθέσεων και δεν αντέξαμε»

Ο Χάρι Κέιν μετά το κάζο της Αγγλίας στον ημιτελικό με την Αργεντινή, στάθηκε στο κύμα επιθέσεων που δέχθηκαν οι Άγγλοι, τονίζοντας ότι οι παίκτες των «Τριών Λιονταριών» δεν άντεξαν στο φινάλε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δυσκολευτήκαμε να ασκήσουμε πίεση στην μπάλα. Νομίζω ότι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και μετά στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, τους πιέσαμε καλά. Τους ασκήσαμε μεγάλη πίεση, ειδικά ψηλά στο γήπεδο, κάτι που μας επέτρεψε να κερδίσουμε μπάλες και να ελέγξουμε λίγο το παιχνίδι.

Μετά το γκολ, είτε επειδή έβαλαν περισσότερους παίκτες μπροστά είτε επειδή εμείς απλώς δεν μπορούσαμε να τους ματσάρουμε, απλώς υπήρχε ένα συνεχιζόμενο κύμα επιθέσεων, και προσπαθούσαμε να κρατηθούμε. Προσπαθήσαμε να αντέξουμε, αλλά στο τέλος, δεν ήταν αρκετό. Όταν προηγηθήκαμε, το μήνυμα ήταν να ξαναπάμε και να πετύχουμε ένα ακόμη γκολ.

Είχαμε πολλές καλές στιγμές σε αυτό το τουρνουά, πολλά καλά παιχνίδια. Άλλος ένας ημιτελικός. Είμαστε κοντά, απλά πρέπει να βρούμε αυτό το κομμάτι που λείπει στο τελικό στάδιο του τουρνουά. Μας λείπει απλώς αυτό το τελευταίο κομμάτι».