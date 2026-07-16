Νίκολιτς: «Θυμωμένος από όσα είδα στο φιλικό» - Τι είπε για τον Πινέδα

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, εξέφρασε την δυσαρέσκεια του για τα όσα είδε στο στείρο 0-0 με την Φίτεσε, ενώ αναφέρθηκε και στο μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, στις δηλώσεις του μετά την φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ, τόνισε ότι ο Μεξικανός χαφ θα πρέπει να απαντήσει αν θέλει να παραμείνει στην Ένωση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για την φιλική αναμέτρηση με την Φίτεσε: «Δεν μου άρεσε το παιχνίδι, είμαι θυμωμένος για το παιχνίδι, ειδικά για το δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο εντάξει λίγο πολύ με κάποιες διορθώσεις αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν απόλυτη καταστροφή για το πως έπρεπε να δράσουμε, όλοι έλεγαν ότι έχουμε χρόνο αλλά δεν έχουμε χρόνο γιατί το Σούπερ Καπ είναι σε λιγότερο από ένα μήνα και μετά ακολουθεί το Champions League, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καλά, προπονούμαστε καλά.

Σε σχέση με το τέλος της σεζόν έχουμε χάσει αρκετούς καλούς και ποιοτικούς παίκτες και μέχρι τώρα τους έχουμε αντικαταστήσει με νεαρούς από την Ακαδημία και με παίκτες που πέρυσι δεν ήταν ούτε στο 10 εναντίον 10 πέρυσι στην προπόνηση, πρέπει να σοβαρευτούμε και να αντιδράσουμε, τώρα παίζουμε με Γκρόνινγκεν αλλά για το δεύτερο στάδιο χρειαζόμαστε πολλά, χρειαζόμαστε ηγετικότητα, συγκέντρωση, ποιότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι παίκτες εδώ ξέρουν ότι δεν έχουν μέλλον και η συμπεριφορά τους δεν είναι καλά, κάποιοι είναι άνετοι γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός στη θέση τους, δεν είναι καλός συνδυασμός αυτός».

Για το τι τον ανησυχεί στο αγωνιστικό κομμάτι; «Δεν με ανησυχεί κάτι συγκεκριμένα εκτός από όσα είπα και τα οποία δεν χρειάζεται να αναλύσω, υπάρχουν παίκτες που έφυγαν, έχω ένα γκρουπ 13-14 παικτών στο επίπεδο για να βοηθήσουν στον ανταγωνισμό.

Πέρυσι υπήρχαν παίκτες όπως ο Γκρούγιτς και ο Γιόνσον που δεν μπορούσαν να είναι στην ομάδα. Είμαι 25 χρόνια προπονητής, έχω πείρα από τέτοιες καταστάσεις, ξέρω ότι είναι βαριά τα πόδια, κάποια πράγματα είναι ευρύτερα και πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία ενόψει του δεύτερου μέρους της προετοιμασίας για να δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση».

Για τις μεταγραφές και τους παίκτες που νιώθουν άνετα χωρίς ανταγωνισμό: «Σίγουρα λύνεται με μεταγραφές, είμαστε στην αρχή της προετοιμασίας, βλέπω την κατάσταση ότι δεν είναι σε συναγερμό αλλά έχω υπάρξει ξανά σε τέτοια κατάσταση, δεν μιλάω από τη φαντασία μου αλλά από την εμπειρία μου.

Έχουμε μπροστά μας μια σεζόν με μεγάλες προκλήσεις, χρειαζόμαστε ομάδα ευρύτερη όχι σε ποσότητα αλλά σε ποιότητα, χρειαζόμαστε τον ανταγωνισμό. Μπορώ να μιλάω για ώρα για αυτά αλλά να χρησιμοποιώ τα όπλα στη φαρέτρα μου ή και να αντικαταστήσω κάποιον στην πορεία αν χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια καλή ομάδα, μπορώ να παρατάξω μια καλή ενδεκάδα με ακόμα 3-4 καλές επιλογές, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό».

Για τον Πινέδα και τη στάση της ΑΕΚ: «Ο Πινέδα είναι πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, ισχύει ότι έχω πει. Από εκεί και πέρα δεν είναι τα πάντα στο χέρι μας αλλά εξαρτάται κι από το τι θέλει αυτός, αν θέλει να είναι εδώ μαζί μας ή να πάει στο άλλο μέρος αλλά και ο πρόεδρος και ο κ. Λυσάνδρου κι εγώ ψάχνουμε λύση για να είναι μαζί μας ο Πινέδα αλλά αν αυτό δεν καταστεί δυνατό πρέπει να το γνωρίζουμε όσο πιο γρήγορα και το ερώτημα πρέπει να απευθύνεται στον Ορμπελίν και λιγότερο στους ανθρώπους της ομάδας, αυτός πρέπει να απαντήσει.

Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός, υπάρχουν αρκετά πράγματα που βλέπω στην προετοιμασία, κάποιοι νεαροί εξελίσσονται, κάποιοι θα παίξουν ρόλο σίγουρα εκεί που είναι αναγκαστικό αλλά μπορεί και σε περισσότερα παιχνίδια. Είναι η κατάσταση αυτή την περίοδο που μαζί με τους παίκτες που έφυγαν όπως ο Περέιρα και ο Ζοάο Μάριο και κάποιοι που λείπουν όπως ο Στρακόσια και ο Ζίνι, αυτό δημιουργεί μια κατάσταση όμως σιγά σιγά θα την ξεπεράσουμε και θα βρούμε τις λύσεις που πρέπει»