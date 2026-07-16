Το πανό των παικτών της Αργεντινής για τα Φώκλαντ (pic)

Σε μια ιδιαίτερα σημειολογική κίνηση προχώρησαν οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής μετά το τέλος του ημιτελικού με την Αγγλία.

Οι Αργεντίνοι πήραν την πρόκριση με μυθική ανατροπή και θα βρεθούν για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση σε τελικό Mundial, με τους παίκτες της «Αλμπισελέστε» να στέλνουν και το μήνυμά τους.

Αμέσως μετά την λήξη του αγώνα με την Αγγλία, παίκτες της Αργεντινής πανηγύρισαν την πρόκριση στον τελικό, κρατώντας πανό για τα Φώκλαντ, που ανέγραφε: «Τα Νησιά Μαλβίνες (σ.σ. η αργεντίνικη ονομασία) ανήκουν στην Αργεντινή».

Ένα ξεκάθαρο μήνυμα των Αργεντινών για το νησιωτικό σύμπλεγμα που αποτελεί εστία εντάσεων με την Αγγλία, με αποκορύφωμα τον πόλεμο των δύο εβδομάδων το 1982.