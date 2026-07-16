Μέσι: «Αυτό το Mundial είναι τρελό, δεν ήταν απλώς μία ακόμα νίκη ο αργεντινός λαός την ήθελε απεγνωσμένα»

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Αργεντινής για ακόμη ένα Mundial, ο σπουδαίος Λιονέλ Μέσι, μετά την πρόκριση στον τελικό μίλησε με λόγια καρδιάς για την μέχρι τώρα πορεία της «Αλμπισελέστε».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αυτό το Μουντιάλ είναι πραγματική τρέλα και το να είμαστε σε έναν ακόμη τελικό είναι απίστευτο. Στους Αργεντίνους θα πω αυτό που είπα και στο Κατάρ. Να το απολαύσουν, αυτή η ομάδα δεν απογοητεύει ποτέ.

Όλα όσα βιώσαμε ήταν απίστευτα. Παρόλο που ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, υπήρχε ένα ιδιαίτερο συναίσθημα από την αρχή κιόλας του ύμνου. Η ομάδα το ένιωσε. Ξέραμε ότι δεν ήταν απλώς μια ακόμη νίκη.

Δεν ήταν απλά μια νίκη, ήταν κάτι που το ήθελε απεγνωσμένα ο αργεντίνικος λαός, και την θέλαμε κι εμείς, και μας έβαλε σε έναν ακόμη τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι τρελό να παίζεις σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δεν ξέρω, ειλικρινά, μετά από όλα όσα έχουμε περάσει, δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι περισσότερο από αυτό. Το να παίζεις σε έναν ακόμα τελικό είναι κάτι εκπληκτικό. Ο Θεός είναι μεγάλος, και πάντα έχει κάτι άλλο, αλλά ειλικρινά, δεν μπορώ πια να ζητήσω τίποτα περισσότερο από τον Θεό.

Είμαι ευγνώμων για όλα όσα μου έχει δώσει ο Θεός, είτε στην αθλητική μου καριέρα είτε στην προσωπική μου ζωή. Όπως λέω πάντα, για τα υπόλοιπα... Θα είναι το θέλημα του Θεού. Ο Θεός ξέρει».