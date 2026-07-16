Σκαλόνι: «Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι ο Μέσι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία»

Ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής, αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι, μετά την πρόκριση της «Αλμπισελέστε» στον τελικό του Mundial, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Δεν έχω λόγια. Είμαι τόσο χαρούμενος για αυτή την ομάδα και για τον κόσμο μας. Δεν σταματούν ποτέ να με εκπλήσσουν. Είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια όσα συνεχίζουν να δείχνουν αυτοί οι παίκτες. Είμαστε πραγματικά μοναδικοί. Αυτοί οι άνθρωποι μάς εμπνέουν να συνεχίζουμε να νικάμε.

Αυτή η φανέλα το αξίζει. Δώστε τα πάντα μέχρι το τέλος, μην κρατήσετε τίποτα μέσα σας. Δεν έχω λόγια, η χαρά είναι απέραντη. Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Μέσι για να αναγνωριστεί ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία; Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία γι’ αυτό».