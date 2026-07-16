Η Αργεντινή τους έπαιξε... μονότερμα μετά το γκολ της Αγγλίας!

Μετά το στείρο πρώτο μέρος, οι Άγγλοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ, με τον Άντονι Γκόρντον στο 55ο λεπτό, όμως έκτοτε το ματς μετατράπηκε σε μονόλογος για την Αργεντινή.
Οι παίκτες της «Αλμπισελέστε» κυριάρχησαν πλήρως στον αγωνιστικό χώρο και έφτασαν στα γκολ της ανατροπής με Έντζο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες, παίζοντας... μονότερμα τους Άγγλους.
Χαρακτηριστική είναι η κατοχή της μπάλας μετά το γκολ της Αγγλίας, με την Αργεντινή από το 55' μέχρι και το τέλος του αγώνα να έχει το 88% της κατοχής της μπάλας, περιορίζοντας τους Άγγλους στο 12%!
12% - Average possession between Anthony Gordon's opener and Lautaro Martínez's winner (55th to 92nd minute):— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026
12% - 🏴 England
88% - 🇦🇷 Argentina
Trapped. pic.twitter.com/J5S9wlHCpx