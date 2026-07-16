Ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα για Μέσι: Ο μόνος μαζί με Καφού που θα παίξει τρεις τελικούς Mundial

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ συνεχίζει να γράφει ιστορία στα 39 του, όντας πλέον ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που θα έχει παρουσία σε τρεις τελικούς Mundial.

Ο Λιονέλ Μέσι, οδήγησε την Αργεντινή στον τελικό του 2014, όπου λύγισε από την Γερμανία, κατέκτησε το Mundial του 2022, επικρατώντας της Γαλλίας και πλέον ετοιμάζεται για τον τρίτο τελικό Mundial στην μυθική του καριέρα.

Ο μόνος ποδοσφαιριστής που έχει παρουσία σε τρεις τελικούς Mundial εκτός από τον Λιονέλ Μέσι, είναι ο εμβληματικός Καφού, που αγωνίστηκε με την Βραζιλία στους τελικούς του 1994, του 1998 και του 2002, κατακτώντας δύο Mundial.

Έτσι, ο Pulga, το βράδυ της Κυριακής θα γράψει ακόμη μια χρυσή σελίδα στην πλούσια καριέρα του, έχοντας ως στόχο να κατακτήσει το δεύτερο του Παγκόσμιο Κύπελλο.