Η Μπράιτον απέκτησε τον Βούσκοβιτς από την Τότεναμ με ποσό ρεκόρ

Η Μπράιτον ανακοίνωσε την απόκτηση του Λούκα Βούσκοβιτς από την Τότεναμ, που έκανε θραύση την περασμένη σεζόν στην Bundesliga, αγωνιζόμενος ως δανεικός με τη φανέλα του Αμβούργου.

Οι «Σπερς» είχαν αποκτήσει τα δικαιώματα του Βούσκοβιτς το Σεπτέμβριο του 2023, σε ηλικία 16 ετών αντί 15 εκατ. ευρώ, και το περασμένο καλοκαίρι εντάχθηκε στο ρόστερ τους για να τον δώσουν στη συνέχεια δανεικό στη γερμανική ομάδα, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030.

Ο 19χρονος πλέον κεντρικός αμυντικός είχε πέντε γκολ και μια ασίστ σε 27 αγώνες με το Αμβούργο, προκαλώντας το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, με το κασέ του να έχει εκτοξευτεί στα 60 εκατ. ευρώ.

Η Μπράιτον ήρθε σε συμφωνία με τον μάνατζερ του, Πίνι Ζαχάβι, ανέβασε την προσφορά της στην Τότεναμ στα 55 εκατ. ευρώ και ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού Κροάτη στόπερ, που ήταν βασικός στα ματς της εθνικής του ομάδας στα ματς των τελικών του Μουντιάλ.

Ο Βούσκοβιτς αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των «γλάρων», ξεπερνώντας τα 45 εκατ. ευρώ που έδωσαν τον Αύγουστο του 2024 για να πάρουν τον Γάλλο επιθετικό, Ζεορζίνιο Ρουτέρ, από τη Λιντς.