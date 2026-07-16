Η Σίτι στρώνει χρυσάφι στα πόδια του Μπουαντί

Ο Αγιούμπ Μπουαντί είναι στη «βιτρίνα» της καλοκαιρινής μεταγραφικής αγοράς, καθώς είναι ένα από τα νέα μεγάλα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα της Ligue 1 με τη φανέλα της Λιλ.

Ο 18χρονος μέσος, διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας, θεωρείται από τους ειδικούς ως ο νέος «Πολ Πογκμπά», αν και τελικά προτίμησε να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, εντυπωσιάζοντας και στα ματς του Μουντιάλ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Footmercato» έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του έχουν δείξει Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τελικά αναμένεται να καταλήξει στη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία προσέγγισε τον μάνατζερ του και κατέθεσε πρόταση 70 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του από τη Λιλ!

Ο νεαρός μέσος πρόσφατα επέκτεινε το συμβόλαιο του μέχρι το καλοκαίρι του 2029, αλλά ο πρόεδρος της γαλλικής ομάδας, Ολιβιέ Λετάνγκ, δήλωσε πως δεν θα σταθεί εμπόδιο στην καριέρα του, όπως σχετικά αναφέρει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, αλλά ζητά 100 (!) εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τα δικαιώματα του.

Ο Μπουαντί, που έχει γεννηθεί στη Γαλλία και αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Λιλ, μετρά ήδη 96 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα. Το συμβόλαιό του λήγει το 2029 και η Σίτι τού προσφέρει εξαετές συμβόλαιο συνεργασίας με ετήσιες αποδοχές στα τέσσερα εκατ. ευρώ, οκτώ φορές δηλαδή πάνω από τις τωρινές αποδοχές του στη Λιλ!