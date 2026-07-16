Ο Μάρκο Σίλβα θέλει τον Παλίνια στην Μπενφίκα

Η Τότεναμ, μετά από σχετική εισήγηση του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, αποφάσισε να μην κρατήσει τα δικαιώματα του Ζοάο Παλίνια, ο οποίος έπαιζε δανεικός από την Μπάγερν Μονάχου, με την Μπενφίκα να δείχνει ενδιαφέρον.

Ο 31χρονος Πορτογάλος αμυντικός μέσος δεν δεν είναι στα πλάνα του Ιταλού κόουτς και ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Η Φούλαμ τον θέλει πίσω στο δυναμικό της, αλλά ο Παλίνια είναι σε συζητήσεις για να επιστρέψει στην ομάδα, που τον ανέδειξε, τη Σπόρτινγκ.

Η πορτογαλική ομάδα προσφέρει 15 εκατ. ευρώ στην Μπάγερν για να πάρει ξανά στο δυναμικό της, αλλά όπως σχετικά υποστηρίζει η αγγλική ιστοσελίδα “Sky News” η Μπενφίκα μπήκε “σφήνα” και συμφώνησε με τον Παλίνια, με την παρέμβαση του νέου τεχνικού της, Μάρκο Σίλβα, ο οποίος δούλεψε για χρόνια με τον διεθνή μέσο στη Φούλαμ.