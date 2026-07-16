Υπογράφει νέο συμβόλαιο με την Μίλαν ο Μόντριτς

Ο 40χρονος χαφ είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την καριέρα του για ακόμη μια σεζόν, έχοντας έρθει σε συμφωνία με τη Μίλαν για νέο συμβόλαιο.

Ο Κροάτης σταρ δικαίωσε τις προσδοκίες της ομάδας του Μιλάνου, καθώς ήταν βασικός στα αγωνιστικά σχέδια των «ροσονέρι», έχοντας τη φετινή σεζόν δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 36 αγώνες.

Η διοίκηση του συλλόγου θέλει να τον κρατήσει και την επόμενη σεζόν και αισιοδοξεί πως ο διάσημος Κροάτης θα υπογράψει νέο μονοετές συμβόλαιο.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα «Corriere dello Sport» ο Μόντριτς, αφού ξεκουραστεί για λίγες ημέρες, θα ταξιδέψει στο Μιλάνο για να υπογράψει το νέο μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.