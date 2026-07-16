Ο Λορέντζο και το βίντεο με τον Παναθηναϊκό με την ατάκα που έμεινε στην ιστορία (vid)

Το «Τι λες τώρα;» του Λορέντζο για το πέναλτι του Μπασινά κόντρα στην Μπαρτσελόνα άφησε εποχή στην ελληνική τηλεόραση.

Ο Λορέντζο Καριέρε «έφυγε» από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη σε όσους θυμούνται την εποχή που τα ριάλιτι έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην ελληνική τηλεόραση.

Συμμετέχοντας στο «Bar» του MEGA, είχε γίνει... viral με την ατάκα «Τι λες τώρα;», όταν παρακολουθούσε τον προημιτελικό του Champions League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Μπαρτσελόνα.

Όταν ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι και ο Άγγελος Μπασινάς πήρε την μπάλα για να εκτελέσει, ο Λορέντζο αντέδρασε έντονα. «Οποιοσδήποτε εκτός από τον Μπασινά, έχει χάσει τρία», είπε μπροστά στην κάμερα.

Βέβαια, όταν ο ποδοσφαιριστής ευστόχησε, οι «πράσινοι» πήραν το προβάδισμα και ο Λορέντζο Καριέρε πανηγυρίζοντας, φώναξε το ιστορικό πλέον: «Τι λες τώρα;».

