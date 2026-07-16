«Από την αγωνία, στην έκσταση»: Οι αντιδράσεις εργαζόμενων σε αργεντίνικο κανάλι στον θρίαμβο επί της Αγγλίας (vid)

Οι παλμοί ανεβασμένοι. Το ματς κακό. Η Αργεντινή καθόλου απειλητική αλλά έστω κι έτσι δεν έχει κινδυνεύσει και τελειώνει το πρώτο ημίχρονο στο 0-0. Και μετά σιγή. 1-0 η Αγγλία και η αγωνία στο «κόκκινο».

Το ματς φτάνει στα τελευταία λεπτά κι η σκέψη δε μπορεί παρά να περιέχει μια δόση πίκρας. «Μήπως ως εδώ ήταν;». Έρχεται η λύτρωση στο 85' κι όλα αποκτούν ξανά νόημα.

Μπορεί να χάσει η παρέα του Μέσι έχοντας φέρει το παιχνίδι στα ίσια παίζοντας μονότερμα τα «Τρία Λιοντάρια;». Δε μπορεί... Σέντρα, κεφαλιά του Λαουτάρο και 2-1 στις καθυστερήσεις. Η απόλυτη έκσταση...

@todonoticias Así vivimos en la redacción de TN un triunfo que es para siempre: de la angustia a la euforia. ♬ sonido original - TN - Todo Noticias

Αυτή την εναλλαγή συναισθημάτων αποτυπώνει το βίντεο που ανέβηκε στο Instagram από τους εργαζόμενους στον τηλεοπτικό σταθμό TN της Αργεντινής που τους καταγράφει να παρακολουθούν τον ημιτελικό. Κανείς δεν δουλεύει, όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα στην τηλεόραση.

«Έτσι βιώσαμε στη σύνταξη του TN μια νίκη που θα μείνει στην ιστορία, περνώντας από την αγωνία στην έκσταση», το μήνυμα στη συνοδευτική λεζάντα...