ΟΦΗ: Παλεύει για την υπέρβαση με τον Κόντρο

Τον Κέναν Κόντρο της Φερεντσβάρος έχει βάλει στο στόχαστρο ο ΟΦΗ.

Παίκτη για την επίθεση αναζητά ο ΟΦΗ, μετά την αποχώρηση του Έντι Σαλσίδο, με τον Κέναν Κόντρο να αποτελεί τον βασικό στόχο. Σύμφωνα με το Gentikoule, ο 33χρονος επιθετικός αρέσει στον Χρήστο Κόντη και γίνονται προσπάθειες για την απόκτησή του.

Ο Κόντρο είναι διεθνής με τη Βοσνία, ανήκει στην Φερεντσβάρος ενώ πέρυσι αγωνίστηκε στην Secunda División ως δανεικός στη Ρεάλ Σαράγοσα. Με την ισπανική ομάδα είχε μια γεμάτη χρονιά όπου μέτρησε 8 γκολ σε 34 συμμετοχές.

Τώρα ξεκίνησε προετοιμασία με Φερεντσβάρος. καθώς οι Ούγγροι συμμετέχουν στα προκριματικά του Europa League.

Το βιογραφικό του είναι πλούσιο και ο ΟΦΗ θα κάνει την υπέρβαση αν καταφέρει να τον αποκτήσει, καθώς έχει παραστάσεις από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διοργανώσεις. Έχει αγωνισυεί στην Ευρώπη (Europa League) με την Κοπεγχάγη αλλά και με την Βιντεότον (Conference League) αλλά και στην La Liga με Οσασούνα, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Πριν δύο χρόνια πήρε μια μεγάλη μεταγραφή για τη Φερεντσβάρος, ενώ ήταν πρώτος σκόρερ του ουγγρικού πρωταθλήματος με την Φέχερβαρ έχοντας πετύχει – μέχρι εκείνο το σημείο, 11 γκολ σε 18 παιχνίδια. Ακόμα, έχει παίξει και στην Bundesliga με την Μάιντζ.