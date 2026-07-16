ΠΑΟΚ: Έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος

Αφίξεων συνέχεια για τον ΠΑΟΚ, καθώς σήμερα (16/7) περίπου στις 19:00 αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Παντελής Χατζηδιάκος.

Εβδομάδα αφίξεων στον Δικέφαλο, καθώς μέσα σε τέσσερις μέρες θα υποδεχθούν τρίτη διαφορετική μεταγραφή. Την αρχή έκανε ο Μπατίστ Σανταμαρία, ακολούθησε ο Τάχα Άλι -δύο παίκτες που ανακοινώθηκαν και επίσημα- ενώ «σκυτάλη» παίρνει σήμερα ο Παντελής Χατζηδιάκος.

Ο 29χρονος στόπερ αναμένεται να «πατήσει» στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» περίπου στις 19:00 με πτήση από την Κοπεγχάγη, προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Όπως είναι κατανοητό, ο Παντελής Χατζηδιάκος θα δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα των ασπρόμαυρων, ενώ το deal με τον ΠΑΟΚ θα είναι για τρία συν ένα χρόνια, αν και μένει να αποσαφηνιστούν περαιτέρω λεπτομέρειες με την άφιξή του.

Μετά από απευθείας επικοινωνία με τον Αλέσιο Λίσι, ο Έλληνας διεθνής πείστηκε από το project του Δικεφάλου και όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει την τέταρτη φετινή μεταγραφή του συλλόγου.