«Πυρά» Ρομέρο σε Νέβιλ: «Όταν αποσυρθώ, ελπίζω να μην είμαι τόσο ηλίθιος όσο αυτός»

«Βέλη» εναντίον του Γκάρι Νέβιλ εξαπέλυσε ο Κριστιάν Ρομέρο μετά την πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ, αναφορικά με όσα είχε δηλώσει ο Άγγλος.

Η «αλμπισελέστε» πέτυχε σπουδαία νίκη απέναντι στην Αγγλία και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, με τον Αργεντίνο αμυντικό να μην ξεχνάει όσα είχε πει ο Νέβιλ για εκείνον και τον Λισάντρο Μαρτίνεζ.

«Έχουν τους Κριστιάν Ρομέρο και Λισάντρο Μαρτίνες, ένα δίδυμο κεντρικών αμυντικών που ''χαρίζει'' ένα γκολ ανά αγώνα. Τους αποκαλώ το καλύτερο-χειρότερο δίδυμο στόπερ στον κόσμο, διότι κατά διαστήματα είναι εξαιρετικοί, αλλά μέσα σε μια στιγμή περνούν από το κορυφαίο επίπεδο στο... γελοίο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Τώρα, ήρθε η σειρά του Ρομέρο να... απαντήσει, τονίζοντας:

«Το μόνο που ελπίζω όταν αποσυρθώ, είναι να μην είμαι τόσο ηλίθιος όσο ο Γκάρι Νέβιλ. Ελπίζω στο μέλλον να μην μου βγει να κριτικάρω ή να υποτιμώ κανέναν παίκτη», ενώ ο Μαρτίνες πρόσθεσε:

«Είμαστε συνηθισμένοι να μιλάνε συνέχεια οι άνθρωποι για εμάς. Φαίνεται ότι το απολαμβάνουν και εμείς απαντάμε σε αυτό στο γήπεδο».

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