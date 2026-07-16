Βρετανικός Τύπος για τον αποκλεισμό της Αγγλίας: «Kaned by Messi» για «το όνειρο που τελείωσε»

Η δραματική ήττα της Αγγλίας με 2-1 από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Μουντιάλ προκάλεσε τεράστια απογοήτευση στο «Νησί» με τα κορυφαία βρετανικά ΜΜΕ να μεταφέρουν το κλίμα.

Από τις εφημερίδες μέχρι τα τηλεοπτικά δίκτυα, ο κοινός παρονομαστής ήταν η απογοήτευση για τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε η πρόκριση, με αρκετά μέσα να κάνουν λόγο για «κατάρρευση» στα τελευταία λεπτά και να ασκούν σκληρή κριτική στις επιλογές του Τόμας Τούχελ μετά το προβάδισμα της Αγγλίας.



Αναλυτικά:

The Guardian

«Ραγισμένες καρδιές για την Αγγλία μετά το δραματικό διπλό χτύπημα της Αργεντινής που την έστειλε στον τελικό. Το αργοπορημένο διπλό χτύπημα της Αργεντινής λύγισε την Αγγλία σε έναν δραματικό ημιτελικό.

The Times

«Η Αγγλία αποκλείστηκε από τον Λιονέλ Μέσι και την Αργεντινή».

The Daily Telegraph

«Το όνειρο της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο τελείωσε».



The Sun

«60 χρόνια πόνου, καθώς τα γενναία Λιοντάρια λύγισαν από τα καθυστερημένα γκολ των Αργεντινών».

Daily Mail

«Σπαραγμός για την Αγγλία, καθώς η Αργεντινή χτύπησε δύο φορές στο φινάλε».

Daily Mirror

«Σκληρή μοίρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Daily Star

«Kaned by Messi». Λογοπαίγνιο με το επίθετο του Χάρι Κέιν, αποδίδοντας καθοριστικό ρόλο στον Λιονέλ Μέσι.



The Independent

Στην ανάλυσή της υποστήριξε ότι οι αλλαγές του Τόμας Τούχελ γύρισαν μπούμερανγκ, χαρακτηρίζοντας την ήττα ως αποτέλεσμα της υπερβολικά παθητικής προσέγγισης μετά το 1-0.

BBC Sport

Η βρετανική τηλεόραση έκανε λόγο για μία από τις πιο οδυνηρές ήττες της Αγγλίας σε Μουντιάλ, εστιάζοντας στην απώλεια της πρόκρισης μέσα σε λίγα λεπτά και στα τακτικά λάθη της ομάδας.

Sky News

«Το όνειρο της Αγγλίας τελείωσε, καθώς η Αργεντινή έκανε την ανατροπή και νίκησε 2-1».



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