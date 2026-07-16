Αυτή είναι η επίσημη μπάλα της Stoiximan Super League 2026-27

Την επίσημη μπάλα του πρωταθλήματος για τη νέα σεζόν παρουσίασε η Stoiximan Super League.

Αναλυτικά:

Η επίσημη μπάλα του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-27 είναι η PUMA Stellar NITRO™ Ultimate.

Η Stoiximan Super League και η PUMA αποκαλύπτουν τη νέα επίσημη μπάλα του Πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-27. Η PUMA Stellar NITRO™ Ultimate χρησιμοποιείται ήδη από όλες τις ομάδες της Super League κατά την περίοδο της προετοιμασίας και θα αποτελέσει την επίσημη μπάλα του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-2027, το οποίο ξεκινά στις 22 Αυγούστου.

Η PUMA Stellar NITRO™ Ultimate θα βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε αγώνα της κορυφαίας επαγγελματικής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης της χώρας, συνδυάζοντας κορυφαία τεχνολογία, καινοτομία και σχεδιασμό υψηλών επιδόσεων.

Σχεδιασμένη αποκλειστικά για τη Stoiximan Super League, η νέα μπάλα ξεχωρίζει με τον μοναδικό χρωματικό συνδυασμό μπλε και λευκού, δημιουργώντας μια ξεχωριστή οπτική ταυτότητα για το ελληνικό πρωτάθλημα Stoiximan Super League. Παράλληλα, βασίζεται στην ίδια αγωνιστική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, προσφέροντας στους αθλητές την ίδια τεχνολογία που συναντά κανείς στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η PUMA Stellar NITRO™ Ultimate αποτελεί τη νέα γενιά αγωνιστικών μπαλών της PUMA και εισάγει την καινοτόμο τεχνολογία NITROFOAM™. Ο πυρήνας αφρού με έγχυση αζώτου προσφέρει εξαιρετική απόκριση, βελτιωμένη αίσθηση και μεγαλύτερη επιστροφή ενέργειας, ενισχύοντας την ακρίβεια και την ποιότητα κάθε επαφής με την μπάλα.

Η νέα κατασκευή με 4+4 θερμοκολλημένα πάνελ έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει βελτιωμένη αεροδυναμική συμπεριφορά, μειώνοντας την αντίσταση του αέρα και εξασφαλίζοντας σταθερή τροχιά, είτε πρόκειται για μια διαγώνια πάσα είτε για ένα δυνατό σουτ.

Η ανάγλυφη τρισδιάστατη εξωτερική επιφάνεια (3D textured PU) προσφέρει κορυφαίο έλεγχο και εξαιρετική πρόσφυση, ενώ η τεχνολογία θερμοκόλλησης περιορίζει την απορρόφηση νερού, διατηρώντας σταθερή την απόδοση ακόμη και στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, η βαλβίδα PUMA Air Lock συμβάλλει στη διατήρηση της πίεσης του αέρα, εξασφαλίζοντας συνέπεια και αξιοπιστία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η PUMA Stellar NITRO™ Ultimate διαθέτει πιστοποίηση FIFA® Quality Pro, ανταποκρινόμενη στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα για χρήση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Η ίδια τεχνολογία βρίσκεται ήδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως η Premier League, η LALIGA EA SPORTS, η Serie A Enilive και η Liga Portugal Betclic, με κάθε διοργάνωση να διαθέτει τον δικό της μοναδικό σχεδιασμό.

Με τη νέα PUMA Stellar NITRO™ Ultimate, κάθε πάσα, κάθε σουτ και κάθε στιγμή του αγώνα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και ένταση. Η Stoiximan Super League και η PUMA φέρνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο μία μπάλα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου παιχνιδιού, προσφέροντας στους αθλητές την απόδοση που απαιτείται για να κάνουν τη διαφορά μέσα στο γήπεδο.