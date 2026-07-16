Eurobasket U20: Στα προημιτελικά απέναντι στην Σερβία η Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει μπροστά της τον προημιτελικό του Eurobasket U20 απέναντι στην Σερβία.

Η Ελλάδα συνεχίζει την πορεία της στο Eurobasket U20. Στον αποψινό προημιτελικό (22:00) θα αντιμετωπίσει την Σερβία και το ματς θα μεταδοθεί από το κανάλι της FIBA στο Youtube (με συνδρομή).

Φάση των 16

Ισπανία-Ρουμανία 77-59

Γαλλία-Πολωνία 90-79

Γερμανία-Λετονία 88-72

Κροατία-Τσεχία 93-69

Ισραήλ-Ελλάδα 66-79

Σλοβενία-Βέλγιο 88-61

Σερβία-Ιταλία 86-63

Λιθουανία-Τουρκία 61-67

Προημιτελικοί

14.30 Γαλλία-Kροατία

17.00 Γερμανία-Ισπανία

21.30 Τουρκία-Σλοβενία

22.00 Σερβία-Ελλάδα

Θέσεις 9-16

14.00 Πολωνία-Τσεχία

16.30 Λετονία-Ρουμανία

19.00 Λιθουανία-Βέλγιο

21.30 Ιταλία-Ισραήλ