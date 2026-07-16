Eurobasket U20: Στα προημιτελικά απέναντι στην Σερβία η Ελλάδα

Η Ελλάδα συνεχίζει την πορεία της στο Eurobasket U20. Στον αποψινό προημιτελικό (22:00) θα αντιμετωπίσει την Σερβία και το ματς θα μεταδοθεί από το κανάλι της FIBA στο Youtube (με συνδρομή).
Φάση των 16
Ισπανία-Ρουμανία 77-59
Γαλλία-Πολωνία 90-79
Γερμανία-Λετονία 88-72
Κροατία-Τσεχία 93-69
Ισραήλ-Ελλάδα 66-79
Σλοβενία-Βέλγιο 88-61
Σερβία-Ιταλία 86-63
Λιθουανία-Τουρκία 61-67
Προημιτελικοί
14.30 Γαλλία-Kροατία
17.00 Γερμανία-Ισπανία
21.30 Τουρκία-Σλοβενία
22.00 Σερβία-Ελλάδα
Θέσεις 9-16
14.00 Πολωνία-Τσεχία
16.30 Λετονία-Ρουμανία
19.00 Λιθουανία-Βέλγιο
21.30 Ιταλία-Ισραήλ