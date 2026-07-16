Γκάφα της Τσέλσι: Πανηγύρισε με ανάρτησή της το γκολ του Φερνάντεζ για το 1-1 της Αργεντινής με την Αγγλία (pic)

Η Τσέλσι έκανε πανηγυρική ανάρτηση για το γκολ του Φερνάντεζ κόντρα στην Αγγλία...

Η Τσέλσι πανηγύρισε με ανάρτησή της το γκολ που πέτυχε ο παίκτης της Έντσο Φερνάντεζ στο Μουντιάλ 2026. Κανονικά αυτό δεν θα αποτελούσε πρόβλημα, μιας και το κάνει με τους παίκτες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο ο Αργεντινός πέτυχε το γκολ κόντρα στην Αγγλία και τα σχόλια που δέχτηκε στα social media δεν είχαν… τέλος.

Τελικά οι «μπλε» κατάλαβαν την… γκάφα τους και κατέβασαν την ανάρτηση μετά το τέλος του αγώνα, αλλά το κακό είχε γίνει. Με το γκολ του Φερνάντεζ, η Αργεντινή ισοφάρισε σε 1-1 την Αγγλία στον ημιτελικό και έδωσε το σύνθημα για την ανατροπή, η οποία ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, με την Αγγλία να μένει εκτός τελικού.

Το παράδοξο είναι πως η Τσέλσι πανηγύρισε το γκολ ενός παίκτη που αναμένεται να αποχωρήσει από τους Λονδρέζους, καθώς σενάρια τον εμπλέκουν με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον ίδιο να θέλει να μετακομίσει στην ισπανική πρωτεύουσα...

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