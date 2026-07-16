Είναι το άτομο στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού της οδού Παπαδιαμάντη, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, έδωσε τα κλειδιά και κατόπιν εκείνος τα έδωσε στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί για τον εμπρησμό και την δολοφονική επίθεση.
Είναι το άτομο στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού της οδού Παπαδιαμάντη, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, έδωσε τα κλειδιά και κατόπιν εκείνος τα έδωσε στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί για τον εμπρησμό και την δολοφονική επίθεση.
Εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης κατά της Βάγιας Νέστορα - Συνελήφθη και τέταρτο άτομο