Μαλβίνες ή Φώκλαντ; Τα νησιά που ανάβουν κάθε φορά Αργεντινή και Αγγλία

Το πανό των Αργεντινών μετά την πρόκριση στον τελικό έδειξε ότι, 44 χρόνια μετά τον πόλεμο, το μικρό αρχιπέλαγος του νότιου Ατλαντικού εξακολουθεί να αποτελεί κομμάτι της εθνικής ταυτότητας μιας χώρας και σημείο μόνιμης αντιπαράθεσης με τη Βρετανία.

Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του χθεσινού ημιτελικού και την πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ, οι πανηγυρισμοί απέκτησαν πολιτική διάσταση. Οι ποδοσφαιριστές της «αλμπισελέστε» σήκωσαν ένα πανό με το σύνθημα «Las Malvinas son Argentinas» («Οι Μαλβίνες είναι Αργεντινή»), μια κίνηση που ήδη συζητείται έντονα και ενδέχεται να προκαλέσει πειθαρχική έρευνα από τη FIFA, καθώς οι κανονισμοί της απαγορεύουν πολιτικά μηνύματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η εικόνα δεν αποτέλεσε έκπληξη για τους Αργεντινούς. Οι Μαλβίνες δεν είναι απλώς ένα εδαφικό ζήτημα. Αποτελούν διαχρονικό σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας και ένα θέμα που έχει περάσει βαθιά στον αθλητισμό της χώρας. Γι' αυτό και κάθε αναμέτρηση με την Αγγλία αποκτά σχεδόν πάντα μια διάσταση που ξεπερνά το ποδόσφαιρο.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα παραμένει το Μουντιάλ του 1986. Μετά τη νίκη επί της Αγγλίας στα προημιτελικά, ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε δηλώσει ότι οι Αργεντινοί ένιωθαν σαν να είχαν πάρει μια μικρή εκδίκηση για τον πόλεμο των Μαλβίνων τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Μπορεί ο ίδιος να έγινε παγκόσμιο σύμβολο χάρη στη «Χείρα του Θεού» και το γκολ του αιώνα, όμως στη χώρα του εκείνο το παιχνίδι είχε πολύ βαθύτερο συμβολισμό.

Το αρχιπέλαγος που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης απέχει περίπου 500 χιλιόμετρα από τις ακτές της Παταγονίας, στον νότιο Ατλαντικό Ωκεανό. Αποτελείται από δύο μεγάλα νησιά και περισσότερες από 700 μικρότερες νησίδες, ενώ ο συνολικός πληθυσμός δεν ξεπερνά τους 3.700 κατοίκους. Πρωτεύουσα είναι το Στάνλεϊ, όπου ζει η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Φώκλαντ είναι ότι δεν υπήρχε μόνιμος αυτόχθονας πληθυσμός πριν εμφανιστούν οι Ευρωπαίοι θαλασσοπόροι. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η διαμάχη για την κυριαρχία τους ακολουθεί διαφορετική πορεία σε σχέση με άλλες αποικιακές υποθέσεις.

Οι πρώτοι που εγκαταστάθηκαν μόνιμα ήταν οι Γάλλοι το 1764. Έναν χρόνο αργότερα δημιούργησαν δικό τους οικισμό και οι Βρετανοί. Σύντομα όμως η Γαλλία παρέδωσε τις εγκαταστάσεις της στην Ισπανία, η οποία θεωρούσε ότι τα νησιά ανήκαν στη δική της αποικιακή επικράτεια.

Οι Βρετανοί αποχώρησαν προσωρινά το 1774 λόγω οικονομικών δυσκολιών, χωρίς όμως να εγκαταλείψουν τις αξιώσεις τους. Μετά την ανεξαρτησία της Αργεντινής από την Ισπανία το 1816, το Μπουένος Άιρες υποστήριξε ότι κληρονόμησε τα ισπανικά δικαιώματα και εγκατέστησε διοίκηση στο αρχιπέλαγος.

Το 1833 η Βρετανία επέστρεψε με πολεμικά πλοία, απομάκρυνε τις αργεντίνικες αρχές και εγκατέστησε μόνιμη διοίκηση. Από τότε ασκεί αδιάλειπτα τον έλεγχο των νησιών, γεγονός που επικαλείται μέχρι σήμερα ως βασικό επιχείρημα στις διεθνείς διπλωματικές αντιπαραθέσεις.

Γιατί όμως ένα τόσο μικρό σύμπλεγμα νησιών απέκτησε τόσο μεγάλη σημασία;

Η απάντηση βρίσκεται στη γεωγραφία. Πριν ανοίξει η Διώρυγα του Παναμά το 1914, όσα πλοία ταξίδευαν από τον Ατλαντικό προς τον Ειρηνικό ήταν σχεδόν υποχρεωμένα να περάσουν από το Ακρωτήριο Χορν και τον Πορθμό του Μαγγελάνου. Η διαδρομή ήταν από τις δυσκολότερες στον κόσμο, με θυελλώδεις ανέμους και τεράστια κύματα.

Τα Φώκλαντ έγιναν ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς ανεφοδιασμού εκείνης της εποχής. Τα πλοία έβρισκαν νερό, τρόφιμα, καύσιμα και ασφαλές αγκυροβόλιο μέχρι να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες.

Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε μια μάλλον ασυνήθιστη οικονομική δραστηριότητα. Τα ναυάγια γύρω από το Ακρωτήριο Χορν ήταν τόσο συχνά ώστε δημιουργήθηκε ολόκληρη αγορά αγοραπωλησίας εγκαταλελειμμένων πλοίων. Τα φορτία μεταπωλούνταν, τα μεταλλικά τμήματα ανακυκλώνονταν και αρκετά από τα κουφάρια χρησιμοποιούνταν ως αποθήκες ή πρόχειρες λιμενικές εγκαταστάσεις.

Το αρχιπέλαγος απέκτησε στρατιωτική αξία και στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1914 διεξήχθη εκεί η Ναυμαχία των Φώκλαντ, όπου ο βρετανικός στόλος κατέστρεψε τη γερμανική μοίρα του ναυάρχου Μαξιμίλιαν φον Σπέε, εξασφαλίζοντας ξανά τον έλεγχο των θαλάσσιων δρόμων στον νότιο Ατλαντικό.

Η σημασία των νησιών άρχισε να μειώνεται μετά την κατασκευή της Διώρυγας του Παναμά. Τα περισσότερα εμπορικά πλοία σταμάτησαν να περνούν από το Ακρωτήριο Χορν και τα Φώκλαντ μετατράπηκαν σταδιακά σε μια μικρή και απομονωμένη βρετανική αποικία, με βασική οικονομική δραστηριότητα την εκτροφή προβάτων και την παραγωγή μαλλιού.

Όλα άλλαξαν ξανά το 1982.

Η στρατιωτική κυβέρνηση της Αργεντινής αποφάσισε να καταλάβει τα νησιά, θεωρώντας ότι η Βρετανία δεν θα αντιδρούσε. Υπολόγισε λάθος. Η κυβέρνηση της Μάργκαρετ Θάτσερ έστειλε ισχυρή ναυτική δύναμη στον νότιο Ατλαντικό και ύστερα από 74 ημέρες συγκρούσεων οι βρετανικές δυνάμεις ανέκτησαν τον έλεγχο.

Ο απολογισμός ήταν βαρύς. Έχασαν τη ζωή τους 649 Αργεντινοί στρατιώτες, 255 Βρετανοί και τρεις κάτοικοι των νησιών. Η ήττα οδήγησε λίγο αργότερα στην πτώση της αργεντίνικης χούντας, ενώ στη Βρετανία η επιτυχία ενίσχυσε σημαντικά την κυβέρνηση Θάτσερ.

Μετά τον πόλεμο η οικονομία των Φώκλαντ άλλαξε εντυπωσιακά. Η δημιουργία αποκλειστικής ζώνης αλιείας το 1986 έφερε σημαντικά έσοδα από τις άδειες αλιείας, κυρίως για καλαμάρια, τα οποία σήμερα αποτελούν τη βασική πηγή εισοδήματος της τοπικής κυβέρνησης. Παράλληλα, οι έρευνες για πιθανά κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου διατηρούν το γεωπολιτικό ενδιαφέρον στην περιοχή.

Η Βρετανία θεωρεί ότι το θέμα της κυριαρχίας έχει ουσιαστικά κλείσει, αφού οι κάτοικοι επιθυμούν να παραμείνουν υπό το βρετανικό Στέμμα. Στο δημοψήφισμα του 2013 το 98,3% των ψηφισάντων, δηλαδή πρακτικά όλοι, τάχθηκε υπέρ της διατήρησης του σημερινού καθεστώτος.

Η Αργεντινή δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα. Υποστηρίζει ότι οι Μαλβίνες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της, η διεκδίκηση περιλαμβάνεται ακόμη και στο Σύνταγμά της, ενώ σε όλους τους επίσημους χάρτες της χώρας τα νησιά εμφανίζονται ως αργεντίνικο έδαφος υπό βρετανική κατοχή.

Οι περισσότεροι σημερινοί κάτοικοι είναι βρετανικής καταγωγής ή προέρχονται από χώρες της Κοινοπολιτείας, ενώ περίπου το 40% έχει γεννηθεί στα ίδια τα νησιά. Η αγγλική είναι η επίσημη γλώσσα και η ταυτότητά τους είναι στενά συνδεδεμένη με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Γι' αυτό και κάθε φορά που η Αγγλία συναντά την Αργεντινή σε ένα μεγάλο τουρνουά, οι Μαλβίνες επιστρέφουν στη συζήτηση. Το απέδειξε ο Μαραντόνα το 1986. Το υπενθύμισαν οι Αργεντινοί διεθνείς με το πανό μετά την πρόκριση στον τελικό. Και όλα δείχνουν ότι, όσο η διαμάχη για το μικρό αυτό αρχιπέλαγος παραμένει ανοιχτή, το ποδόσφαιρο θα συνεχίσει να λειτουργεί ως προέκταση μιας αντιπαράθεσης που ξεκίνησε πολύ μακριά από τα γήπεδα.