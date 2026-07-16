Λεβαδειακός: Δυνατή κίνηση με τον Αργεντινό εξτρέμ Ούρσι (vid)

Για την απόκτηση του Αγκουστίν Ούρσι κινείται ο Λεβαδειακός, αναβαθμίζοντας τα φτερά της επίθεσής του.

Μια σπουδαία μεταγραφή ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο Λεβαδειακός, καθώς θα αποκτήσει τον Αγκουστίν Ούρσι με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, όπως αναφέρει και ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Ο 26χρονος εξτρέμ ανήκει στη μεξικανική Χουάρες και αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό φτερό της επίθεσης, αλλά και δεξιά.

Ο Ούρσι ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Μπάνφιλντ, με τη φανέλα της οποίας πραγματοποίησε 120 συμμετοχές, σημειώνοντας 7 γκολ και μοιράζοντας 10 ασίστ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ουρακάν (35 συμμετοχές, 3 γκολ, 1 ασίστ), Χουάρες (25 συμμετοχές, 1 γκολ, 1 ασίστ), Κονσεπσιόν (24 συμμετοχές, 2 γκολ, 4 ασίστ) και Ρασίνγκ Κλουμπ (24 συμμετοχές).

Μάλιστα, η Χουάρες το 2023 πλήρωσε 3 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Ο Λεβαδειακός, που γνωρίζει καλά την αγορά της Αργεντινής, έχοντας φέρει παίκτες όπως ο Μπάλτσι, κινείται για να τον αποκτήσει δανεικό για έναν χρόνο με οψιόν αγοράς.

Ο Ούρσι έχει αγωνιστεί και στην ολυμπιακή ομάδα της Αργεντινής το 2021 στο Τόκιο, ενώ ήταν αγωνίστηκε και σε όλες τις μικρές εθνικές.