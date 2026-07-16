Νίστρουπ: «Στο κεφάλι μου είναι ξεκάθαρες οι 9 από τις 11 θέσεις ενόψει Πάκσι»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε για την εικόνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ραπίντ, τον τραυματισμό του Ίνγκασον αλλά και τα πλάνα του ενόψει Πάκσι. Αποστολή: Τάσος Νικολογιάννης.

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού με 4-1 από την Ραπίντ Βιέννης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε για την εικόνα της ομάδας τόσο στο φιλικό, όσο και συνολικά στην διάρκεια της προετοιμασίας.

Παράλληλα, ο Δανός τεχνικός ρωτήθηκε για την κατάσταση του Ίνγκι Ίνγκασον αλλά και για τα πλάνα του ενόψει Πάκσι, εξηγώντας ότι οι από τους 11 της ενδεκάδας έχουν «κλειδώσει» στο μυαλό του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

Για την κατάσταση του Ίνγκασον: «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τίποτα. Σταυρώνουμε τα δάχτυλά μας. Με τον πάγο, δεν μοιάζει καλά. Θα έχουμε απάντηση αύριο ή σε 2 μέρες. Αλλά τώρα νομίζω ότι θα είμαστε τυχεροί αν δεν είναι σοβαρός τραυματισμός».

Για το αν είπε σκληρά λόγια στους παίκτες του στα αποδυτήρια: «Όχι. Τους είπα ότι αξίζαμε να χάσουμε. Μέχρι τώρα στα φιλικά πηγαίναμε μόνο προς τα πάνω. Είναι καλό που φάγαμε αυτό το χτύπημα. Ήμασταν πολύ ανοιχτοί όταν χάναμε την μπάλα και από την άλλη πλευρά είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε 2 ή 3 γκολ, όπως στα άλλα παιχνίδια, αλλά δεν ήμασταν αποτελεσματικοί μπροστά στην εστία. Το βασικό για μένα είναι ότι ήμασταν πολύ σοφτ στην περιοχή μας. Ήταν εύκολα γκολ».

Για το αν θεωρεί ότι μετά τις συνεχόμενες νίκες, αυτή η ήττα μπορεί να λειτουργήσει ως μάθημα για τους ποδοσφαιριστές του: «Το καλύτερο σενάριο για μένα είναι πάντα να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρεις τις απαντήσεις στα παιχνίδια της προετοιμασίας. Είναι όμως ένα μάθημα. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι σε 8 μέρες που παίζουμε με την Πάκσι εκτός έδρας. Αυτό δεν αλλάζει την εντύπωση που έχω ότι κάναμε μια καλή προετοιμασία. Προφανώς οι τελευταίες 24 ώρες δεν ήταν καλές. Ο Ίνγκασον μοιάζει να μένει εκτός, ο Καλάμπρια έχει έναν τραυματισμό που θα τον κρατήσει έξω για μια μικρή περίοδο. Όπως σας είπα, η κατάσταση με τους τραυματισμούς μπορεί να αλλάξει πολύ εύκολα σε 24 ώρες. Την επόμενη φορά θα κρατήσω το στόμα μου κλειστό».

Για το αν έχει ξεκάθαρη εικόνα για την ενδεκάδα που θα παρατάξει απέναντι στην Πάκσι: «Ναι, έχω και είχα και πριν από τον αγώνα. Προφανώς έχουμε κάποιους παίκτες που είναι πολύ καλοί στην προετοιμασία, αλλά είναι σημαντικό για μένα να φέρω κι άλλους παίκτες μπροστά. Δεν είναι απλώς 11 παίκτες. Για αυτό όλοι είχαν την ευκαιρία να δείξουν πόσο καλοί είναι στο ματς αυτό. Στο κεφάλι μου είναι ξεκάθαρες ας πούμε οι 9 θέσεις και είναι ίσως άλλες 2 ανοιχτές. Τώρα πρέπει να πάμε στο σπίτι και να αναλύσουμε την απόδοσή μας και τον αντίπαλό μας. Μια καλή, έμπειρη ομάδα, καλή στις στατικές φάσεις, στις σέντρες, με καλούς παίκτες μέσα στην περιοχή. Πρέπει να το διαχειριστούμε και να είμαστε καλοί με την μπάλα».

Για την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο φιλικό και το αν έχει δει ξανά κάτι ανάλογο: «Όχι. Είμαι χαρούμενος για τα δύο τελευταία φιλικά που δώσαμε. Είναι πάντα καλύτερα να παίζεις μπροστά σε μεγάλο κοινό παρά μπροστά σε λίγους φιλάθλους. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με το πρόγραμμα που είχαμε στην προετοιμασία. Με την Χέλμοντ και τον Άγιαξ στην αρχή, κάναμε καλά παιχνίδια, με την Γκρασχόπερ είχε πάνω από 13.000 οπαδούς και μετά σήμερα. Είναι καλό και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε και να φέρουμε αποτελέσματα».