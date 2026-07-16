Κέιν σε Μπέλιγχαμ: «Δεν μπορείς να ξυπνάς το θηρίο του Μέσι» (vid)

Ο Χάρι Κέιν μίλησε μετά τη λήξη του ημιτελικού της Αγγλίας με την Αργεντινή, μιλώντας για την παρατήρηση που έκανε στον Τζουντ Μπέλιγχαμ για τον τρόπο που μίλησε στον Λιονέλ Μέσι και το θηρίο που… ξύπνησε.

Η Αγγλία γνώρισε την ήττα με ανατροπή της Αργεντινής με 2-1 και δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο του τελικού του Μουντιάλ 2026.

Τα βλέμματα «τράβηξε» μία έντονη αντιπαράθεση του Τζουντ Μπέλιγχαμ με τον Λιονέλ Μέσι κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, την οποία δεν άφησε να πέσει κάτω ο Άγγλος στράικερ, Χάρι Κέιν.

Συγκεκριμένα, ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου αποκάλυψε ότι έπιασε τον Μπέλιγχαμ για να του πει πως δεν έπρεπε να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο στον Μέσι και ότι τέτοιους παίκτες δεν πρέπει να τους… ξυπνάς, διότι θα σε τιμωρήσουν, όπως έγινε και στη συνέχεια.

Ο αρχηγός των «Τριών Λιονταριών» ανέφερε επίσης πως απέναντι σε ποδοσφαιριστές τέτοιου επιπέδου, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να αποφύγεις οτιδήποτε μπορεί να τους δώσει κίνητρο.

«Είπα στον Τζουντ ότι δεν χρειαζόταν να προσεγγίσει έτσι τον Μέσι. Δεν μπορείς να ξυπνάς το θηρίο μέσα του και να περιμένεις να μην συμβεί τίποτα. Τη στιγμή που του δίνεις αυτό το επιπλέον κίνητρο, θα σε τιμωρήσει, και αυτό ακριβώς είδαμε να συμβαίνει. Απέναντι σε παίκτες σαν τον Μέσι, μερικές φορές το πιο έξυπνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να παραμένεις πειθαρχημένος και να μην τους δίνεις λόγο να ανεβάσουν το επίπεδό τους», είπε χαρακτηριστικά ο Κέιν.

🚨England Captain Harry Kane on Jude Bellingham approach Messi:



🎙️Reporter: “Harry, what did you make of Jude Bellingham’s approach to Messi during the match?”



🗣️Harry Kane: “I told Jude, you don’t have to approach Messi like that. You can’t wake the beast in him and expect… pic.twitter.com/TbYuUvFM6G — CentreGoalHQ (@centreGoalHQ) July 16, 2026

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